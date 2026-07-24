Mulino reabrirá consulado de Panamá en Montería tras solicitud Abelardo de la Espriella

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este viernes 24 de julio de 2026 que Panamá reabrirá una oficina consular en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, en respuesta directa a una petición pública realizada por el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La confirmación se dio a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) del presidente panameño, consolidando los primeros acercamientos diplomáticos con la futura administración del país vecino.

"Presidente De la Espriella daré instrucciones para consulado en montería. lo reabriremos @abdelaespriella", escribió el presidente Mulino en X.

Reactivación diplomática e impulso al turismo

La solicitud de De la Espriella ocurrió durante un acto público junto al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, donde el presidente electo colombiano recordó que en dicha localidad funcionó en el pasado un consulado honorario panameño que facilitaba los trámites migratorios y comerciales en el Caribe colombiano.

Gestiones con el sector privado para vuelo directo

Aparte de la representación consular, Abelardo de la Espriella adelantó que mantendrá conversaciones directas con el empresariado panameño, específicamente con Stanley Motta, ejecutivo de la aerolínea Copa Airlines, para evaluar la apertura de una ruta comercial directa que conecte el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el aeropuerto Los Garzones de Montería.

"Hablamos con el señor Motta para que nos active esa ruta cuanto antes y se hace un vuelo inaugural bien bonito", dijo de la Espriella, Presidente electo de Colombia.

Esta iniciativa busca recortar tiempos de traslado e incentivar el turismo médico, de compras y de negocios entre la región suroccidental del Caribe colombiano y el hub logístico de Panamá.