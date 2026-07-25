El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) realizaron el lanzamiento oficial del programa de educación ambiental "Escuelas Circulares: Más allá del Plástico".

Esto busca promover una cultura ambiental en la comunidad educativa mediante acciones enfocadas en la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos plásticos.

El programa iniciará en 22 centros educativos en los que se encuentran los de la provincia de Colón.

Los estudiantes de primaria y secundaria de Colón, recibirán capacitación para convertirse en promotores de prácticas sostenibles dentro de sus escuelas, hogares y comunidades.

La iniciativa incluye un Plan General de Educación Ambiental basado en experiencias prácticas, con la participación de estudiantes, docentes, directivos y familias para fomentar el manejo responsable de residuos y los principios de la economía circular.

Zoraida Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental de MiAMBIENTE, Zoraida Jiménez, indicó que esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre las instituciones participantes para promover una ciudadanía con mayor conciencia ambiental.

“Esta iniciativa refleja el esfuerzo interinstitucional por construir una sociedad más consciente y responsable con su entorno”, añadió.