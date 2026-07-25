Selección Sub-10 de Panamá clasifica a la gran final del Youth World Challenge 2026

La selección Sub-10 de Panamá continúa haciendo historia en el Youth World Challenge 2026, que se disputa en Nueva York, Estados Unidos, al clasificar a la gran final del torneo tras vencer 2-1 a Brasil en los cuartos de final y 2-0 a Grecia en las semifinales, consolidando una destacada actuación en esta competencia internacional.

La gran final se disputará hoy, sábado 25 de julio, cuando Panamá enfrente a Estados Unidos en busca del título del torneo.

Por su parte, la categoría Sub-12 también ha tenido una destacada actuación durante el torneo. Mañana disputará el partido por el tercer y cuarto lugar de la Copa Oro de su categoría, con la oportunidad de cerrar su participación con una victoria y seguir dejando en alto el nombre de Panamá.

El Youth World Challenge 2026 reúne a 39 países invitados y se desarrolla con el objetivo de fortalecer el fútbol infantil mediante la participación de selecciones de diferentes partes del mundo.

Panamá está representado por niños seleccionados de diferentes academias de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, quienes han demostrado un gran nivel futbolístico durante toda la competencia.