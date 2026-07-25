Panamá
Expresidente Martinelli adelanta que la otra semana estará potente: 'Se pone buena la cosa'
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El expresidente Ricardo Martinelli comentó que la otra semana saldrán a la luz otras investigaciones.
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El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, publicó un video en sus redes sociales, donde señaló al presidente de la Asociación de Ajedrecistas Panameños, Luis Golcher, como un "extorsionador profesional" y un "bribón".
Afirmó que Golcher mantuvo en el pasado vínculos comerciales con el portal digital Foco, medio que, según el exmandatario, posteriormente fue vendido a una persona identificada como "Gaby Diez".
Martinelli advirtió que sobre el dirigente deportivo saldrán a la luz nuevas investigaciones que dejarán en evidencia presuntas irregularidades vinculadas a sus actuaciones.
Asimismo, Martinelli adelantó que durante la próxima semana se revelarán informaciones de gran impacto que involucran a José "Chechito" Carrizo y a Boris Moreno, a quienes acusó de operar conjuntamente en la administración anterior.
De acuerdo con el expresidente, ambos exfuncionarios no solo realizaban "negocios sucios", sino que también habrían financiado a medios digitales para proteger la imagen de altos cargos del gobierno pasado y desinformar a la ciudadanía.
En esa misma línea, Martinelli sostuvo que estas acciones estaban orientadas a encubrir los actos de la administración saliente y a blindar de críticas a figuras clave del entorno del exmandatario Laurentino Cortizo.
Finalmente, el expresidente concluyó su mensaje: "Van a ver lo que le viene, ya ustedes sabrán".
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