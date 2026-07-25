Expresidente Martinelli adelanta que la otra semana estará potente: 'Se pone buena la cosa'

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, publicó un video en sus redes sociales, donde señaló al presidente de la Asociación de Ajedrecistas Panameños, Luis Golcher, como un "extorsionador profesional" y un "bribón".

Afirmó que Golcher mantuvo en el pasado vínculos comerciales con el portal digital Foco, medio que, según el exmandatario, posteriormente fue vendido a una persona identificada como "Gaby Diez".

Martinelli advirtió que sobre el dirigente deportivo saldrán a la luz nuevas investigaciones que dejarán en evidencia presuntas irregularidades vinculadas a sus actuaciones.

Asimismo, Martinelli adelantó que durante la próxima semana se revelarán informaciones de gran impacto que involucran a José "Chechito" Carrizo y a Boris Moreno, a quienes acusó de operar conjuntamente en la administración anterior.

De acuerdo con el expresidente, ambos exfuncionarios no solo realizaban "negocios sucios", sino que también habrían financiado a medios digitales para proteger la imagen de altos cargos del gobierno pasado y desinformar a la ciudadanía.

En esa misma línea, Martinelli sostuvo que estas acciones estaban orientadas a encubrir los actos de la administración saliente y a blindar de críticas a figuras clave del entorno del exmandatario Laurentino Cortizo.

Finalmente, el expresidente concluyó su mensaje: "Van a ver lo que le viene, ya ustedes sabrán".