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Panamá

Expresidente Martinelli adelanta que la otra semana estará potente: 'Se pone buena la cosa'

Publicado 2026/07/25 05:00:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

El expresidente Ricardo Martinelli comentó que la otra semana saldrán a la luz otras investigaciones.

Ricardo Martinelli. Foto: Archivo

Ricardo Martinelli. Foto: Archivo

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El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, publicó un video en sus redes sociales, donde señaló al presidente de la Asociación de Ajedrecistas Panameños, Luis Golcher, como un "extorsionador profesional" y un "bribón".

Afirmó que Golcher mantuvo en el pasado vínculos comerciales con el portal digital Foco, medio que, según el exmandatario, posteriormente fue vendido a una persona identificada como "Gaby Diez".

Martinelli advirtió que sobre el dirigente deportivo saldrán a la luz nuevas investigaciones que dejarán en evidencia presuntas irregularidades vinculadas a sus actuaciones.

Asimismo, Martinelli adelantó que durante la próxima semana se revelarán informaciones de gran impacto que involucran a José "Chechito" Carrizo y a Boris Moreno, a quienes acusó de operar conjuntamente en la administración anterior.

De acuerdo con el expresidente, ambos exfuncionarios no solo realizaban "negocios sucios", sino que también habrían financiado a medios digitales para proteger la imagen de altos cargos del gobierno pasado y desinformar a la ciudadanía.

En esa misma línea, Martinelli sostuvo que estas acciones estaban orientadas a encubrir los actos de la administración saliente y a blindar de críticas a figuras clave del entorno del exmandatario Laurentino Cortizo.

Finalmente, el expresidente concluyó su mensaje: "Van a ver lo que le viene, ya ustedes sabrán". 

 

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