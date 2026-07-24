Culiseco

Dímelo Flow haciendo su clásico “jajaja miren lo loco que soy” con una foto desnudo en Instagram. “Mírenme todo”… y todo resulta que termina en la cintura. “Mijito”, usted que es productor, ¿no te das cuenta de que el “beat” de las piernas está en “mute”? Ponte una rutina de piernas y glúteos antes de volver a sacar el full frontal, que esto da más pena ajena que risa.

¿Tengo mis dudas?

Se casaron. Solo falta el acta, los testigos, la fiesta, los videos, las “stories” de la mañana siguiente… Pero tranquilos, ya viene el comunicado o eso esperamos. No sé, pero sospecho que es falso. El “mijito” vio que la gente no le creía el carro, el tatuaje ni el “te amo esposa mía”… y subió el nivel, boda. El próximo será gemelos por IA para el disco de Navidad.

Trapitos al sol

Frank salió otra vez de gallito de pelea, pecho inflado y todo… y María Del Pilar le puso la cresta en la esquina. Resulta que el gallo canta fuerte, pero pone huevos muy chiquitos. La realidad es que paga una pensión de risa, que no alcanza para nada, y el novio (Barceló) de la ex le completa los gastos de la hija. Gallito sí, pero de corral ajeno. Mejor quédese callado.