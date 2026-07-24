¿Real o IA? 'Balbinín' aviva rumores de matrimonio con Irene Ballesters

El músico panameño Jorge Gómez, conocido como “Balbinín” y director del Dúo de Oro, generó expectación en redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vestido de novio junto a Irene Ballesters.

En la imagen, que parece corresponder a una celebración o recepción, Gómez escribió el mensaje “Señora de Gómez. Te amo”, lo que inmediatamente levantó preguntas sobre un posible matrimonio.

Hasta el momento, el artista no ha ofrecido una confirmación oficial del enlace ni detalles sobre una ceremonia civil o religiosa.

Desde finales de 2025, Gómez ha compartido varias publicaciones con Ballesters, a quien ha llamado públicamente “esposa mía” en más de una ocasión.

La reciente foto ha dividido opiniones entre sus seguidores. Algunos celebran la noticia, mientras otros expresan dudas sobre su autenticidad.

Medios y usuarios han señalado que la imagen podría haber sido generada o editada con inteligencia artificial, una práctica cada vez más común en el mundo del entretenimiento.

Otra hipótesis que circula es que se trate de una estrategia para promocionar nuevo material musical del Dúo de Oro.

Por ahora, permanece la incertidumbre. Los admiradores esperan un comunicado oficial que aclare si “Balbinín” contrajo matrimonio o si la publicación forma parte de una campaña artística.