Seis décadas de creación nacional: ¿Cómo el MAC Panamá se transformó en un archivo vivo e imprescindible?

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Panamá se mantiene a la vanguardia cultural del país, asumiendo con firmeza la tarea de proteger, estudiar y compartir el patrimonio artístico contemporáneo de Panamá.

Un acervo de 1,325 obras y más de seis décadas de documentación histórica posicionan hoy al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) como la columna vertebral de la memoria visual y cultural de la nación.

La colección, conformada en su mayoría por piezas de creadores locales, traza una radiografía del arte panameño al integrar distintas generaciones, técnicas y corrientes que han moldeado la identidad del país. Según la institución, la expansión de este patrimonio responde a un plan estratégico enfocado en salvaguardar el legado artístico y asegurar su consulta para las próximas generaciones.

Al respecto, la directora ejecutiva del museo, María Lucía Alemán, subrayó la visión dinámica con la que gestionan este acervo.

"La colección representa la historia del arte de Panamá. Nuestro propósito es que continúe reflejando la diversidad cultural, la identidad y la evolución de nuestra sociedad. La entendemos como un patrimonio vivo que sigue creciendo junto con el país y sus artistas", destacó Alemán.

La colección del MAC Panamá funciona como un canal de comunicación entre el pasado y el presente de la creación nacional.

El acervo preserva la obra de firmas canónicas que cimentaron la historia del arte panameño -como Guillermo Trujillo, Roberto Lewis, Juan Manuel Cedeño, Manuel Chong Neto, Raúl Vásquez Sáez, Trixie Briceño y Aristides Ureña- y las pone a convivir con las búsquedas visuales del talento contemporáneo, representado por figuras como Cisco Merel, José Castrellón, Alfredo Martiz, Ana Elena Garuz, Giana De Dier o Jonathan Harker.

A la par de este cruce generacional, el museo ha acelerado una política de adquisición y exhibición centrada en la equidad de género y la revalorización de discursos históricamente marginados.

Esta estrategia de inclusión traza una línea continua entre referentes consagradas como Coqui Calderón, Xenia Saavedra de Muñoz, Amalia Tapia, Olga Sinclair e Isabel de Obaldía, y las miradas de autoras emergentes que marcan la pauta actual, entre ellas Ana Elena Tejera, Andrea Santos, Risseth Yangüez y Ana Sofía Camargo.