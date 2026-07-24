Médicos Sin Fronteras: Crisis humanitaria compleja y prolongada en Venezuela, un mes después de los terremotos 

Transcurrido un mes del doble sismo en Venezuela, Médicos Sin Fronteras expresó que se vive una crisis humanitaria compleja y prolongada en el centro-norte del país.

El impacto se ha concentrado fuertemente en el estado costero de La Guaira y en la capital, Caracas, dejando a su paso desplazamiento masivo de la población, infraestructuras destruidas y un profundo trauma psicológico.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del desastre: 5,398 personas han fallecido, mientras que 16,740 resultaron heridas.

Los equipos de rescate han logrado extraer con vida a 6,462 personas de entre los escombros, pero la cifra de desplazados ya asciende a 17,907 personas.

Las autoridades confirman el colapso total de 190 edificios, mientras que más de 895 estructuras —incluyendo hospitales, escuelas y edificios públicos esenciales— presentan daños severos y riesgo inminente de derrumbe.

Esta destrucción ha volcado a miles de ciudadanos a asentamientos temporales o a improvisar carpas al lado de sus viviendas inhabitables.

Maiquetía (La Guaira): Unas 3,000 personas acampan en las aceras, frente a 20 edificios gravemente inestables.

Avenida Bolívar (Caracas): Otras 3,000 personas sobreviven en condiciones de intemperie a lo largo de la arteria vial.

En estas zonas, las necesidades operativas inmediatas se centran en el acceso a agua potable, refugios seguros, protección y atención en salud mental.

Ante la emergencia, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha desplegado cuatro clínicas móviles estratégicamente ubicadas para atender a los sobrevivientes: tres en La Guaira (Maiquetía, Catia La Mar y Tanaguarena) y una en Caracas (Avenida Bolívar).

En el último mes, los equipos sanitarios de MSF han realizado 2,217 consultas médicas y donado cerca de 8.5 toneladas de insumos médicos de emergencia, sosteniendo la atención primaria de aproximadamente 10,000 pacientes.

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Para las personas con traumas psicológicos después de esta catástrofe, se han efectuado 113 consultas individuales, 323 sesiones grupales y 1,402 actividades de psicoeducación.

Se han entregado en forma continua desinfectantes y material de prevención y control de infecciones (PCI) a hospitales operativos y a morgues locales desbordadas.

Las heridas físicas conviven con un duelo colectivo marcado por la búsqueda incesante de seres queridos bajo los escombros. La pérdida repentina del hogar ha detonado una crisis de salud mental que requerirá apoyo a largo plazo.

Aunque el despliegue humanitario ha logrado amortiguar el impacto inmediato en materia higiénica y sanitaria, la magnitud de la destrucción en Caracas y La Guaira plantea un camino complejo y demandante hacia la recuperación.