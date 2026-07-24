La propuesta presentada por la empresa AguAseo para renovar contrato con el municipio de Colón ha despertado un intenso debate sobre su continuidad para el servicio de aseo en la cabecera colonense.

¿Cuál es la propuesta de modernización de la empresa?

Se sustenta en tres pilares principales:

1. Cobertura ampliada y atención comunitaria

Aumento de rutas: Las rutas mensuales pasarán de 706 a 1,035, lo que representa un incremento de 46.6% en frecuencia y cobertura.

Puntos críticos y zonas rurales: Se atenderán de forma interdiaria 50 puntos críticos identificados junto a las juntas comunales y se extenderá el servicio a las áreas rurales.

Manejo de cachivaches: Se dotará a cada junta comunal de cajas de recolección, incluyendo una especial para desechos voluminosos con atención quincenal.

Fomento al reciclaje: Instalación de 30 puntos comunitarios de reciclaje y 45 más en centros educativos con recolección semanal.

2. Tecnología y transparencia en tiempo real

Rastreo GPS abierto: Geolocalización de camiones y rutas con acceso de consulta pública vía web para la ciudadanía.

Plataforma de reclamos: Canal digital para la atención directa de quejas con registro fotográfico del estado de la recolección.

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Centros de monitoreo: Acceso a centros de control directo para el Municipio y las Juntas Comunales.

3. Inversión vehicular y sostenibilidad ambiental

Renovación de flota: Sustitución total de los camiones de recolección bajo una política de reposición periódica.

Economía circular: Construcción de una planta integral de reciclaje estimada para reducir hasta un 40% los residuos en el vertedero final y un programa de compostaje con capacidad de 50 toneladas mensuales.

Adecuación del relleno sanitario: Obras de infraestructura ambiental en el sitio de disposición final.

"Colón ha cambiado y las necesidades del servicio también. Esta propuesta responde a esa realidad con inversiones, tecnología y una mayor cobertura, construida sobre el conocimiento del territorio que solo dan más de dos décadas de trabajo en el distrito", afirmó Danisha Lay, Gerente General de AguAseo.

La posible renovación del contrato ha sido rechazada por el alcalde de Colón, Diógenes Galvan.

"No creo que lo merezca", afirma el alcalde.

Galvan ha denunciado el mal manejo del vertedero del distrito al punto que está contaminado, según sus palabras.



