Reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el flujo natural del río Coclé mediante la remoción de sedimentos, arena, piedras, troncos y otros materiales que obstruyen el cauce, es el objetivo principal de los trabajos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en esta región del país.

El tramo donde se adelantan las labores de dragado se sitúa en la comunidad de Las Guabas, en el corregimiento de Coclé.

El río Coclé atraviesa el distrito de Penonomé y recibe aportes de quebradas y ríos provenientes de la zona norte montañosa, lo que acrecienta de forma significativa su caudal en época de lluvias.

Estas intervenciones se realizan a solicitud de los pobladores de la zona y de la Junta Comunal de Coclé, luego de que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) expidiera los permisos correspondientes.

Según explicaron funcionarios del MOP a cargo de los trabajos, al mejorar la capacidad hidráulica del cauce se previenen desbordamientos e inundaciones durante la temporada lluviosa.

Con esta acción preventiva se busca proteger no solo a las viviendas del sector, sino también a los cultivos agrícolas, vías de acceso e infraestructuras cercanas.

Cabe recordar que durante la temporada de lluvias de los años 2010, 2021 y 2024, las súbitas crecidas del río Coclé dejaron cuantiosas pérdidas en la agricultura local. Además, en esas ocasiones fue necesario reubicar temporalmente a varias familias cuyas residencias resultaron anegadas, sufriendo la pérdida de enseres y daños estructurales menores.