Panamá busca consolidar su posición en la región no solo como centro logístico, sino como una plataforma clave para la gestión de operaciones de retail. Bajo esta visión, la empresa panameña Cotton Candy International (CCI) impulsa desde el país la expansión de las marcas Toys"R"Us y Babies”R”Us en América Latina.

La estrategia se desarrolla mediante un modelo de franquicias que coloca en el centro la gestión del negocio, el análisis comercial y la eficiencia operativa, marcando distancia de los esquemas enfocados únicamente en la comercialización de licencias.

Con una inversión inicial estimada entre $5 y $7 millones, CCI cerró una negociación con WHP Global para asumir la franquicia maestra de las marcas en 27 países de América Latina. El plan proyecta abrir 60 tiendas en un plazo de cinco años, empezando por un establecimiento insignia en Panamá que contará con 500 metros cuadrados, cerca de 5,000 referencias de productos y la creación de 100 empleos directos.

"La apuesta trasciende la llegada de una marca internacional al mercado local", destacó Moisés Cohen, CEO de Cotton Candy International.

Para el ejecutivo, este movimiento demuestra el potencial de una empresa panameña para comandar una expansión regional sustentada en la eficiencia logística, la gestión de retail y el profundo entendimiento del consumidor.

Explicó: "Durante muchos años se entendió que una franquicia consistía en entregar una licencia y acompañar una apertura. Hoy ese modelo evolucionó. El verdadero trabajo comienza cuando la tienda abre, acompañando al operador, analizando indicadores, optimizando inventarios y ayudando a tomar mejores decisiones comerciales".

Ayer Toys “R” Us y Babies “R” Us inauguraron su nueva tienda en Panamá de la mano de CCI, promoviendo una alternativa saludable que busca equilibrar la vida digital, reducir el tiempo en pantalla y potenciar el desarrollo integral en la infancia.

Durante esta apertura estuvo presente el ministro de Comercio, Julio Moltó quien les reiteró el apoyo del Gobierno y resaltó que la decisión de desarrollar este proyecto con visiónn regional es importante.

"Cuando una empresa toma decisiones de esta naturaleza es un mensaje trascendente y sobre todo en lo comercial, expresa confianza en su país y en el Gobierno. Las capacidades que tenemos en la infraestructura que tiene Panamá, Panamá está preparado para ser el hub y crecer en las Américas", indicó.

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Panamá: plataforma clave para el comercio regional

La privilegiada ubicación de Panamá, respaldada por su sólida red logística multimodal, ha sido históricamente uno de sus mayores activos. No obstantee, las dinámicas del comercio actual y las nuevas exigencias del mercado están ampliando la influencia del país en el panorama del retail latinoamericano.

Para CCI, el ecosistema logístico nacional ofrece las condiciones idóneas para gestionar inventarios regionales, optimizar los ciclos de abastecimiento y responder de forma inmediata a un entorno comercial que exige cadenas de suministro dinámicas.

En esta estructura, la Zona Libre de Colón asume un rol protagónico. Más allá de actuar como un punto de distribución convencional, se reconfigura como una plataforma estratégica capaz de abastecer múltiples mercados, balancear existencias y dar respaldo operativo con flexibilidad.

"Panamá tiene condiciones únicas. La infraestructura ya existe. El reto ahora es utilizar esa ventaja para administrar operaciones regionales con mayor eficiencia y convertirnos en un verdadero centro de gestión para el retail latinoamericano", dijo Cohen, durante la apertura de la tienda ubicada en Soho Mall.

Visión regional

Desde Panamá, CCI coordinará la expansión regional de Toys"R"Usy Babies”R”Us, respaldándose en la infraestructura logística del país y en un modelo de gestión diseñado para responder a las nuevas dinámicas del retail.

La empresa prevé que el crecimiento de la red de tiendas contribuya no solo al fortalecimiento de la marca en la región, sino también al posicionamiento de Panamá como un centro desde el cual pueden administrarse operaciones comerciales internacionales de alto valor agregado.

Relevancia de la tienda física

Aunque el comercio electrónico continúa creciendo, CCI considera que las tiendas físicas mantienen un papel fundamental dentro de la experiencia del consumidor.

Esta primera tienda Toys”R”Us y Babies”R”Us, ubicada en Panamá, contará con 500 metros cuadrados de superficie comercial y alrededor de 5.000 SKU, integrando juguetes, entretenimiento y experiencias diseñadas para incentivar la interacción de las familias con las marcas.

La compañía proyecta alcanzar una productividad cercana a $400 por metro cuadrado al mes, uno de los principales indicadores utilizados internacionalmente para medir la eficiencia de los espacios comerciales y de las franquicias como TRU.