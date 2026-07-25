Yedgar Velasco, conocido popularmente como Yedgar “Carolina”, ha causado un debate en las redes sociales tras hablar sobre los costos de las publicaciones que hace en sus redes.

Con una publicación en sus redes Yedgar "Carolina" empieza diciendo "Señores, mi único ingreso son las redes sociales".

Prosigue indicando: ¿En qué cabeza cabe que yo le voy hacer publicidad gratis?

"Si cotiza y no le alcanza dígame que no, no me deje hablando solo, porque yo saqué tiempo para responderle", señaló.

"Si el otro le cobra más barato, váyase con ese otro" y "Sino cobre después no tengo para comer", también dijo.

El instagram dejó claro que si es benéfico por enfermedad, tratamientos médicos "yo le hago su video o le subo el Flayer cuente con eso … de menos No".

Aseguró: "Sino cobro no tendré para comer, si a usted le parece que mi trabajo NO VALE y que a mi nada me cuesta hacerle su publicidad entonces NO ME BUSQUE"

Y como sino fuese suficiente agreagó: "Si usted cree que lo que yo hago NO ES UN TRABAJO ¿ entonces para qué me busca ? Que la cosa tá dura ESO LO SÉ YO".

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