Inauguran vuelo directo Quito-Río Hato con más de 100 pasajeros para impulsar el turismo en la Riviera Pacífica

La Riviera Pacífica panameña quedó conectada con el mercado ecuatoriano tras el aterrizaje del primer vuelo de la ruta directa Quito-Río Hato, que transportó a más de 100 pasajeros, este sábado 25 de julio.

La alianza estratégica entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Fondo de Promoción Turística (Promtur), MaxiTravel y Aeroregional abre un nuevo corredor turístico orientado a dinamizar el flujo de viajeros de sol y playa hacia el país.

La nueva conexión aérea mantendrá su primera etapa durante julio y agosto, y con operaciones semanales en aeronaves para 168 pasajeros, proyectando una segunda fase para el último trimestre del año.

El esquema busca estabilizar la demanda de viajeros y afianzar la conectividad directa entre Ecuador y el litoral panameño.

La apertura del vuelo hacia Río Hato responde a la estrategia de la ATP y PROMTUR para descentralizar el turismo y dinamizar la economía en el interior del país.

La ruta reduce el trayecto a solo dos horas de vuelo, permitiendo al turista ecuatoriano conectar directamente con la infraestructura hotelera de la Riviera Pacífica tan pronto aterriza.

Norberto Cano, administrador del Aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato, reiteró que la llegada de los pasajeros desde Ecuador representa un desarrollo para la economía del área.

Adelantó, que se acerca la llegada del vuelo Wingo desde Bogotá a Río Hato en octubre.

Algo que también mencionó Jorge Correa, subadministrador de la ATP, quien añadió que por el momento van a estar recibiendo un vuelo desde quito cada cuatro días, y que en efecto esto dinamiza la economía del Coclé.