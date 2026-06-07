La restricción de tránsito por el Puente de Las Américas, ordenada en abril pasado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para los autobuses tipo "Diablos Rojos" y "Neveras", está afectando cada vez más económicamente a las concesionarias de transporte público de pasajeros del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El gremio del transporte, dijo Guzmán Blanco, dirigente transportista, está a la espera de una respuesta de las autoridades a su solicitud de permiso para circular de lunes a viernes por el puente de Las Américas de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

La solicitud, afirmó Blanco, se fundamenta en que para los "buses de lata" y "neveras" el viaje por el puente Centenario resulta económicamente insostenible, además del rechazo de los pasajeros a utilizar esta ruta. El que viaja por esta ruta del centenario es "ya obligado".

Para evitar la ruta por el Puente Centenario, los pasajeros provenientes de la Siete de Septiembre, Barriada Omar y La Dos Mil se bajan en la vía Interamericana, para abordar un "bus pirata" o cualquier otro vehículo que los transporte a la ciudad capital, aun cuando tengan que pagar más.

Berisimo González, conductor de la ruta Burunga - Panamá, dijo que, aun cuando la ruta por el Puente Centenario es más larga, están obligados a mantener el costo del pasaje en un dólar.

Un viaje por el Puente Centenario implica un consumo de $49.00 en combustible, mientras que solo se "recogen" $45.00 en pasaje, detalló González, añadiendo que el subsidio entregado por el Gobierno solo alcanza para tres días.

De no acceder el Gobierno a la solicitud, dijo el transportista, en un plazo no mayor a cuatro meses "podríamos desaparecer". La ruta de transporte Burunga - Panamá moviliza aproximadamente 10 mil pasajeros por día.

Julio Surí, conductor de la ruta Arraiján cabecera - Panamá, calificó de "insostenible y fuerte" la situación. Cada día son más frecuentes los autobuses con daños mecánicos y no hay recursos suficientes para las reparaciones.