Diputados se convierten en 'viajeros frecuentes' y gastan cerca de $100 mil en viajes

El Órgano Legislativo, bajo la administración del panameñista Jorge Herrera, ha destinado, hasta el mes de abril, un total de 98,451 dólares al pago de misiones al exterior; solo en los primeros cuatro meses del año se han desembolsado $51,242 para giras oficiales, un incremento de $45,142 con respecto al mismo periodo del 2025, según datos de la Dirección General de Administración y Finanzas publicados en su página web.

Los cuestionamientos de los ciudadanos a dichos desembolsos no se han hecho esperar; mencionan que Herrera, en estos 11 meses, no ha cumplido la promesa de austeridad y eficiencia presupuestaria que hizo el pasado 1 de julio de 2025; al contrario, continúa destinando recursos que pueden ser utilizados para satisfacer sus necesidades al pago de planillas y misiones diplomáticas de las cuales no perciben ningún tipo de resultado.

Incluso han criticado directamente al diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, por considerar que, desde su ingreso al aparato estatal, ha cambiado su opinión sobre el uso de recursos del Estado en participaciones internacionales, ya que, anteriormente, calificaba como "un descaro" utilizar estos fondos para ir de gira con todo pago en concepto de viáticos; sin embargo, en su defensa aseguró que su viaje a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Emiratos Árabes Unidos no fue de placer.

"La delegación del Legislativo fue pequeña y, como presidente de la Comisión de Comercio, me tocó ir y el viático cubrió los gastos de hospedaje, comida y demás, que no es barato en ese lugar. Entregué mi informe del viaje a la Asamblea", dijo.

No obstante, la sociedad insiste en que las giras de diputados al exterior pagadas por el Estado requieren una explicación más detallada de sus objetivos y alcances, ya que pueden incidir en el desarrollo de su labor.

El diputado Neftalí Zamora, al igual que Cedeño, ha salido al paso asegurando que los dos viajes que ha realizado al exterior no han representado gastos para el Estado, ya que en el primero, devolvió íntegramente el viático otorgado, y el segundo fue sufragado en su totalidad por el país anfitrión.

"Creo que hay un gran 'depende' en la inversión que puede hacer el Estado para enviar a un diputado al extranjero. El análisis debe ser, primero y más importante, sobre la pregunta: ¿qué trajo a Panamá su visita?, más que sobre el gasto en sí, que a veces es necesario", afirmó.'

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de julio, fecha en que la Asamblea escogerá a su nueva junta directiva. 16,200

dólares ha destinado el Órgano Legislativo al pago de viáticos por viajes al exterior en abril.

Varios integrantes del Legislativo, al iniciar el año 2026, viajaron a países como Emiratos Árabes Unidos, España y Chile para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos, el 21° Curso para Asesores Parlamentarios y una visita de estudio enfocada en inteligencia artificial y transformación digital, respectivamente; dichos desplazamientos costaron 27,642 dólares, divididos en pasajes aéreos ($11,842) y viáticos ($15,800), una diferencia de más de 25 mil dólares en comparación con el mismo mes del 2025, cuando el gasto fue de $2,500.

Las misiones diplomáticas continuaron en febrero con cuatro viajes al Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona, España, cuyo costo fue de $6,000 en concepto de viáticos; en marzo, tres funcionarios, entre ellos los diputados Jhonathan Vega y Gertrudis Rodríguez, recibieron la cifra de $1,400 y en abril este monto aumentó a 16,200 dólares.

Receso

El Órgano Legislativo se encuentra en receso hasta el próximo 1 de julio, fecha en que escogerá a su nueva junta directiva.