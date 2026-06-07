Herramienta digital busca frenar el clientelismo en nombramientos públicos

Ante la necesidad que tiene el Estado de erradicar el clientelismo en los nombramientos gubernamentales, dando prioridad a la meritocracia, la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) creó una plataforma digital para aglutinar la información del recurso humano del Órgano Ejecutivo a fin de que más panameños tengan la oportunidad de integrarse al sector público.

Este sistema, según Harold Ballesteros, jefe de planificación y proyectos de la entidad, cubrirá una brecha tecnológica, ya que cada institución maneja la información de su personal de manera aislada y rudimentaria, lo que no permite a Digeca llevar un control de los servidores y sus necesidades.

Mencionó que, a través de este sistema, podrán identificar las condiciones médicas, capacidades y preparación de cada uno de los servidores públicos.

"Al tener la información centralizada de manera integral, lograremos, por ejemplo, ver la movilidad laboral de los servidores, porque hoy en día nadie sabe dónde están; las instituciones se manejan como islas", subrayó en entrevista a Panamá América.

Señaló que la falta de esta herramienta ha dificultado que las autoridades puedan responder oportunamente a los requerimientos de organismos internacionales porque la información que poseen no es 100% confiable; por ello, su creación es crucial para fortalecer el acceso a información verídica desde el exterior.

La herramienta también permitirá a los ciudadanos presentar sus postulaciones a las vacantes disponibles, otorgándoles un puntaje a sus estudios, habilidades y experiencia que será comparado con el resto de los aspirantes para que quien obtenga el puesto sea la persona más idónea.

La falta de planes continuos, a juicio de Ballesteros, sigue siendo una de las principales deficiencias del recurso humano estatal; no se les da seguimiento a los proyectos, son reestructurados cada cinco años dependiendo del Gobierno en turno, situación que debe cambiar. Por eso, se han enfocado en reforzar el Sistema de Presupuesto (Sipres) creado en la anterior administración para aprovechar las ventajas que ofrece en la agilización de los nombramientos.'



La Dirección General de Carrera Administrativa está a la espera de que la Asamblea Nacional inicie el nuevo periodo legislativo para retomar la discusión del proyecto de ley No. 390 y poner fin al supuesto blindaje que creen tener algunos funcionarios de carrera administrativa.



La ley busca que los servidores sean íntegros y capaces, razón por la cual se establece una serie de evaluaciones con las que tendrán que cumplir para mantener este estatus.



52 de las 92 entidades que conforman el Órgano Ejecutivo han integrado sus datos a la plataforma, cuyo objetivo es centralizar la información del recurso humano.

"Anteriormente, un nombramiento demoraba en el Estado de 3 a 6 meses; hoy en día con Sipres es más rápido, hay personas que cobran la misma quincena; eso pasa cuando hay interoperabilidad entre las instituciones, los procesos son mucho más eficientes", agregó.

La entidad está a la espera de que la Asamblea Nacional inicie el nuevo periodo legislativo para retomar la discusión del proyecto de ley No. 390 y poner fin al supuesto blindaje que creen tener algunos funcionarios de carrera administrativa, ya que esta cualidad lo que busca es que los servidores sean íntegros y capaces, razón por la cual se establece una serie de evaluaciones con las que tendrán que cumplir para mantener este estatus.

Panamá cuenta con más de 250 mil funcionarios públicos.