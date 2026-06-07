Clásico Presidente: 2,100 metros de mucha adrenalina

Once caballos salen esta tarde en busca de convertirse en el campeón de la versión 97 del Clásico Presidente, carrera en distancia de 2,100 metros.

Conocer quién ganará es una incertidumbre, todos los que fueron inscritos tienen mucho chance de cruzar la meta primero, pero según los aficionados sobresalen el ejemplar Come Candela, Motek y Takao.

La carrera se podría presentar corriendo en punta a dos ejemplares Come Candela y Booz Baruc y muy cerca de ellos Takao, pasando los primeros 400 en 22.4 aproximadamente para la guerra en la velocidad.

Corriendo intermedio estarían Motek, Bustin Fox, Nux y Into Justice. No muy distante Imperante, De Chambeau, Tizzy Indy y Sol Abuelo Carlos.

Al pasar la primera curva, es vital que nadie se tropiece porque esto le costaría la carrera.

Faltando 1,200 finales de la competencia, el grupo intermedio apretará el paso para acercarse a los punteros en la recta del frente.

Cuando pase el poste de los 800 metros, es allí donde los equinos que vienen del fondo del paquete, arrancan a correr hablamos de Imperante, De Chambeau, Tizzy Indy y Sol Abuelo Carlos.

Mientras que los punteros se niegan a ceder, Takao los intimida con sus fuertes zancadas, entre tanto Bustin Fox, Into Justice, Motek y Nux, aparecen más temprano antes de llegar a la curva final.

No puedo darle en bandeja de plata de cómo se desarrollará el resto de la carrera, ya que usted debe asistir al Hipódromo Presidente Remón a vivir la experiencia, sentir la adrenalina y levantar las manos cuando el ejemplar que usted apostó cruce la meta de primero.

Actividades

En el marco de este clásico se efectuarán un compendio de actividades desde las 12 del mediodía como interacciones con los más pequeños, venta de comida, buhonería, bisuterías, concurso de Sombrero Elegante.

Culminada la jornada hípica que inicia a la 1:30 de la tarde se efectuará la presentación de la reconocida agrupación Los Beachers.