Brasil con más variantes que en 2018

Casemiro, elegido mejor jugador del partido, afirmó que tienen más variantes que en 2018 y más experiencia que el equipo que cayó en cuartos de final contra Bélgica . "Mi primer objetivo es ayudar al equipo. Entiendo que tienen que elegir a un hombre del partido pero esto es para el grupo. reo que es muy importante, sin importar el gol, haber ayudado a todo el equipo. Somo un grupo que tenemos claro que cuando ganamos, ganamos juntos y cuando perdemos, perdemos juntos". "No haber encajado es muy importante, pero volvemos a lo mismo. No es tarea solo de Alisson o de la defensa, es tarea de todos, desde Richarlison hasta el portero", agregó. Preguntado sobre las diferencias respecto a 2018, cuando cayeron ante Bélgica, partido en el que Casemiro no pudo estar, el centrocampista del Manchester United aseguró que tienen "más experiencia" y más "jugadores disponibles". "Ahora podemos cambiar el equipo con facilidad, sin modificar la idea de juego. Tenemos más variantes que en 2018", dijo Casemir