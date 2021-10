Buenas personas; malos dirigentes

No se puede manejar un equipo de fútbol profesional con una persona al frente, será siempre un grupo de socios tomando decisiones juntos, afrontando los pro y los contras, el fútbol es una empresa y como tal hay que manejarla.

No es un capricho, no es un "hobby", ni es una finca particular, tiene filosofías, dogmas que siguen hinchas o aficionados que hay que respetar como los clíentes que consumen su producto en las empresas que manejan. Entendiendo que esto se maneja con dinero, el fútbol es para los que tienen y pueden, no para los que quieren.

Díganme cómo se puede construir un equipo competitivo a nivel nacional e internacional con 19 mil dólares y un máximo de 24 mil por mes, jugadores que en su mayoría no ganan más de $600. ¿A que apostamos?. ¿ A subsistir?, a jugar para decir que tenemos una liga, "profesional" no llegamos allá, aquí hay talento, siempre lo hubo, pero nunca se manejó de la manera que han desarrollados sus ligas en otros países, siempre quedamos a deber a nivel internacional y justo despertamos de nuestros sueños de opio, cuándo jugamos a nivel internacional, y nos preguntamos que somos.

De verdad no sabemos, "solo sé que nada sé". ¡No somos nada! Pienso que el tope salarial no ayuda a la inversión de equipo, la idea era equitativa y parecía buena, todos gastan igual y así le damos chance a los juveniles a que crezcan, pero nos topamos con otra realidad, algunos equipos no tienen ni ese capital para afrontar las planillas, tropezamos con el mismo problema culpándole a la pandemia.

Hay derechos de TV que ayudan a paliar los gastos, entonces entramos en la mala administración de fondos, ¿eso es así? .

L os jugadores crecen cuando las voluntades de sus dirigentes crece, una empresa crece con sus empleados.

La otra: las contrataciones internacionales, son jugadores de lo peor, ni siquiera superan el nivel de los nacionales, es una vergüenza que no puedan traer algo que guste, con tantos años manejando el fútbol panameño, no podamos traer jugadores de buen fútbol, que brinde espectáculo, que nos ayude a mejorar lo nuestro.

Llegamos a la misma conclusión, son buenas personas, buenos empresarios, buenos padres de familia, pero, "no son buenos dirigentes".