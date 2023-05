CAI vence al Tauro y consigue su quinta estrella en la LPF

Con goles de Jorge "Puchulín" Serrano, Víctor Ávila y Ángel Valverde, el Club Atlético Independiente (CAI), venció por 3-1 al Tauro y consiguió su quinta estrella al coronarse Campeón del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Apenas transcurría un minuto y medio de partido cuando el central del Tauro, Gerardo Negrete, desvió un centro a media altura de Jorge "Puchulín" Serrano,' y lo metió en su propia puerta, dándole la ventaja temprano al CAI.

A los 27 minutos apareció el colombiano Bradey Goluz, quién aprovechó un balón que le bajó Negrete frente al área y disparó y con complicidad de un defensor que la desvió y marcó el empate.

El tercero que aseguraba el festejo de la fanaticada, llegó a los 91 minutos cuando Serrano robó un balón por la izquierda y cambió para Ávila y este para Ángel Valverde, que envió el balón al fondo de las redes con un potente disparo para vencer al arquero taurino Celino Hinestrosa.

Nosotros", aseguró el técnico Franklin Narváez, quién ganó el segundo título de forma consecutiva con el equipo "Vikingo".Víctor Ávila " es algo increíble lo que hemos hecho y en menos de un año ganamos dos títulos. Somos un equipo muy compacto y competitivo y así lo demostramos. Sabíamos que nosotros somos fuertes cerrando la segunda parte y el profesor siempre tiene una buena lectura del juego. Valverde y yo entramos en la parte complementaria y aportamos al triunfo".

Luis Fields. Gracias a Díos por la victoria y al profesor Narváez, por la confianza que me tiene. Fue fundamental la entrada de Valverde y Fernández, que anotaron y aseguramos el título".Gilberto Hernández: "El rival que tenías enfrente no era fácil, pero habíamos trabajado para eso y los cambios en la segunda parte fueron buenos y el profesor Narváez, nos había dicho que no quería que nos fuéramos al alargue y que definieramos antes".

El arquero Eddie Robers, dijo que este es su primer título jugado, después de estar siete títulos en el banco. Muy emocionado dijo que las lágrimas fueron por los procesos que ha pasado en el fútbol. "Ocho meses antes era suplente en el Veraguas United y hoy soy campeón". Me quedo con la actitud del equipo, porque nunca bajan la cabeza y si vamos abajo en el marcador seguimos luchando. El que persevera alcanza, somos prueba de eso".

Valverde: "Mostramos garra, disciplina y buen juego para ganar este partido que era muy importante. Desde que teníamos 10 años Serrano y Ávila jugamos juntos y por eso nos salen bien las jugadas al ataque".

Serio Ramínez: "Somos un grupo muy unido, cuando hay un balón perdido vamos por él. Luchamos juntos siempre y eso es parte del éxito".Tras el empate a un gol, después del descanso de medio tiempo el partido fue muy nivelado hasta que el conjunto chorrerano en una llegada por la derecha llegó pudo culminar Ávila con un remate de primera intención que no pudo parar el arquero taurino.

Tauro por su parte se quedó a las puertas de conseguir su título número 17 en el fútbol panameño.

