Campeón en la NBA

Esa es la palabra que describe no solo el juego que tuvo Giannis Antetokounmpo, sino también el campeonato de los Milwaukee Bucks. Este sería el segundo trofeo para la ciudad desde que Kareem dejó la franquicia y lo pudieron celebrar en casa. Personalmente apoyaba a los Bucks, sólo por lo que representan en esta época del baloncesto y la trayectoria de The Greek Freak. Por una parte, son de los pocos equipos que utilizaron todos sus activos para alcanzar esta meta de ganar un campeonato, en un mercado pequeño. Ver como decenas de miles de personas alrededor del estadio, partido tras partido, me llenaba de emoción. Imagino que pensaban: "¡Esta es nuestra ciudad!".

La otra parte de mi emoción es solo la historia de Giannis. Un joven pobre de Grecia, que salía a trabajar día tras día para ayudar en su hogar, quien no tenía ni su propio par de zapatillas; se convirtió en un hombre exitoso y un modelo a seguir para cualquier persona. Terminó el juego decisivo con 50 puntos, 14 rebotes, y 5 monstruosos tapones. Uno de los partidos más espectaculares para un jugador en ataque y defensa. Para aquel que extrañaba los tiempos de gigantes dominando la pintura, Antetokounmpo es un sueño hecho realidad.

Si observamos el partido de los Suns, dos cosas resaltan a primera vista:

1.Falta de energía de Ayton

2.Chris Paul no mostraba la dominancia de un líder.

No está fuera de lo normal que Deandre Ayton jugara de esta manera. Si consideramos que tiene 22 años, en su primera postemporada, con la presión de estar en las Finales entre la espada y la pared; su rendimiento es entendible. Dicho esto, no aportó lo suficiente defensivamente para justificar su problema con las faltas personales. Debe aprender a dominar con su físico y ser más agresivo. Estoy seguro que en un par de años será uno de los mejores centros en la liga, pero por ahora, está verde.

Por otro lado, tenemos a Chris Paul. Su rendimiento en el partido final no fue malo, solo decepcionante para una estrella que buscaba añadir un anillo a su colección de galardones. Un momento que encapsula a CP3 estos últimos juegos es este: con 9 segundos en el reloj de juego, tiene un tiro de media distancia (su especialidad) sin defensor en su proximidad, pero decide entrar a la pintura y falla la bandeja. Pudo haber sido el hombro que se lesionó con los Lakers; la mano con los Clippers o el COVID-19, pero si me preguntan, diría que fue falta de corazón.

Fueron unas Finales magistrales, duelos reñidos y momentos espectaculares. Un gran final para una temporada con muchos altos y bajos. Esto es todo por la temporada 2020-2021, con el draft dando inicio a la "temporada baja". Hasta que comience la temporada 2021-2022 tendremos que observar los movimientos que harán los equipos para llegar más lejos que antes.

¿Podrán los Bucks repetir como campeones? ¿Estarán los Nets sanos para competir aún más? ¿Están los Lakers acabados? ¿Serán los Nuggets los que saldrán del Oeste? ¿Qué harán Kawhi, Chris Paul y todos los demás agentes libres?

Estas son las preguntas que nos mantendrán con el espíritu basquetbolista durante este tiempo.

Fue un placer cubrir semana tras semana los acontecimientos, momentos y narrativas de la NBA. Gracias por leer y el apoyo. Esto es todo por ahora en Desde el Tabloncillo. Hasta la próxima.