Pitazo: Nada nuevo pide Thomas Christiansen a los jugadores en la Roja

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad", Albert Einstein.

Con estas palabras quiero iniciar, la falta de voluntad de algunos jugadores y aclaro, "algunos, no todos". Eso se vio dentro de la cancha ante Granada e inclusive, en varios pasajes de los partidos ante Catar y contra Honduras.

No estoy defendiendo a Thomas Christiansen, pero era evidente que el contrincante pasaba cerca de algunos panameños, que ni tan siquiera amagar con el pie para inquietar al rival que tenía el balón.

Con todo el respeto que tienen los jugadores del seleccionado panameño, lo que pide Thomas Christiansen, de presionar al rival, tapar las salidas, cortar las ideas de juego del contrario desde la primera hasta la última línea, mejorar la entrega de balón (pases), salir jugando, no es nuevo en el seleccionado panameño.

El mismo discurso lo escuche a Gary Stempel hace mucho años, a Julio César Dely Valdés ni se diga, el "Panagol" era más claro en decir que hasta para bascular el balón el jugador panameño se perdía y ni se diga de Hernán "El Bolillo" Gómez.

"En el fútbol no hay nada que inventar", decía "El Bolillo" Gómez en una conversación en el Rommel Fernández, donde pedía que no solo era atacar, también había que defender. Solo hay que recordar como Blas Pérez corría todos los balones y tapaba las salidas de los rivales, por dar un solo ejemplo de muchos, entonces pregunto. ¿Qué es lo nuevo, que los actuales jugadores de la selección no han visto?

Que el delantero, volantes, también tenían que defender, no solo los defensas decía una y otra vez "El Bolillo", peticiones muy parecidas a sus antecesores Gary Stempel y Julio Dely Valdés, eso en lo personal lo escuche de estos técnicos, en reiteradas ocasiones en los entrenamientos, conferencia, amistosos, partidos oficiales, etc, etc...

Hoy, Christiansen con palabras o palabras más o palabras menos pide lo mismo y ahí algunos por los corrillos quieren llamar "método europeo". ¿Será que descubrieron el agua tibia?.

La verdad, que lo que pide Christiansen no es nuevo en la Roja y la "falta de voluntad" que dice el Mister, es lo más preocupante.

La Copa Oro 2021 fue un fracaso para Panamá que tendrá que levantarse y el técnico trabajar el triple, buscar los jugadores adecuados para los partidos de la Octagonal de la Concacaf, donde se debuta ante Costa Rica el 2 de septiembre.