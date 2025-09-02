Campeonato Nacional de Béisbol U10, todo listo para el torneo

Todo se encuentra listo para el Campeonato Nacional de Béisbol U10 que organiza la Federación Panameña de Béisbol (Fedebis), que se jugará desde el 13 de septiembre en las instalaciones del Complejo Deportivo Sport City.

Los West, actuales campeones fueron cabeza de serie del Grupo A, y Metro resultó ser el cabeza del Grupo B, para el sorteo.

El Grupo A quedó conformado por los equipos de Oeste, Coclé, Los Santos, Colón, Occidente y Bocas del Toro.

En el Grupo B, Metro, Chiriquí, Herrera, Panamá Este, Veraguas y Darién.

En la primera fecha, Los Santos se mide a Coclé, Bocas ante Oeste y Colón vs. Occidente.

En el Field 2, Herrera va contra Chiriquí, Darién vs. Metro y Este enfrenta a Veraguas.