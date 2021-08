Capitanes del Barcelona están a punto de bajarse el salario para que fichen más jugadores

El central del Barcelona, Gerard Piqué, explicó este ayer que "el resto de capitanes (Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto) también están a punto de ajustarse su salario" después de vencer por 4-2 a la Real Sociedad con un gol suyo.

Versión impresa

"Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer", añadió Piqué.

E insistió sobre el tema: "A veces porque no salimos mucho a hablar hay malentendidos. Desde que acabó la temporada pasada todos los capitanes nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores".

Respecto al partido, el central azulgrana admitió que se les "complicó al final" con los dos tantos de la Real Sociedad, pero que "en líneas generales fue un buen partido", en el que el Barça tuvo el control "durante 80 minutos".

"Seremos muy competitivos y lucharemos por todos los títulos hasta el final. Hay que estar satisfechos y contentos, la imagen ha sido buena, los nuevos se han adaptado bien y la afición está enchufada", dijo Piqué.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó ayer que "en la primera media hora se ha visto el mejor Barça en mucho tiempo" tras el triunfo ante la Real Sociedad en la primera jornada de Liga.

"Hemos trabajado mucho nuestro juego sin balón, sabemos que con balón somos un gran equipo. Si presionamos tenemos que presionar todos y en la primera media hora en este sentido ha sido el mejor Barça en mucho tiempo", añadió el técnico.'

4-2

fue el triunfo del partido del Barcelona contra Real Sociedad en la primera jornada del fútbol español. 4

los capitanes que tiene el Barça: Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto y Piqué en planes de bajarse el salario.

A pesar de todo, fue claro respecto la ausencia de Leo Messi: "Nuestro juego puede ser más colectivo que antes, pero todavía prefiero tener a Messi en mi equipo. No tenemos un jugador que decida partidos por sí mismo, ahora somos un equipo que necesita crear oportunidades para marcar goles".

El gran protagonista del partido fue Martin Braithwaite, quien marcó dos goles y dio una asistencia pero no tiene asegurada su continuidad en el equipo. Sobre el jugador danés, Koeman dijo que "es un ejemplo como profesional del fútbol.

El primer tanto del encuentro fue mediante un remate de cabeza de Gerard Piqué, que fue ovacionado por haberse rebajado su sueldo con la intención de que el Barça pudiese inscribir a Memphis Depay y Eric Garcia.