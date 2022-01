El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló tras la victoria de su equipo por 1-3 ante el Alcoyano en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que su equipo hizo lo que tenía que hacer, que era luchar, algo que no pasó la pasada campaña cuando fue eliminado en este mismo escenario.

"Las vacaciones se acabaron después de Getafe, hoy hemos cumplido en este partido. Meter calidad en estos partidos no es posible, hemos mostrado la cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que esta noche ha luchado, que es lo que tenía que hacer. Si no luchas aquí, pierdes, como sucedió el año pasado", recordó.

El técnico italiano admitió que tras el empate del Alcoyano temió por la eliminatoria aunque valoró que su equipo supo seguir el guión y volver a ponerse por delante en el marcador.

"Claro que sí (temí por la eliminatoria), ellos han igualado el partido en una acción individual muy buena, de calidad, pero después no hemos perdido la cabeza. Esto era el partido que teníamos que jugar, que hemos preparado y que al final hemos ganado", añadió.

