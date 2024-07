Carlos Alcaraz se corona en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, que acaba de revalidar este domingo el título de campeón de Wimbledon, aseguró que quiere estar "en la mesa de los más grandes" y que si no sigue trabajando, no servirá de nada haber ganado ya cuatro Grand Slams.



El murciano conquistó este domingo su cuarto Grand Slam y su segundo Wimbledon con sólo 21 años.



"He escuchado todas esas estadísticas, que soy el más joven en conseguir el doblete. Trato de no pensar mucho en ello. Es un gran comienzo de mi carrera, pero tengo que seguir trabajando, seguir construyendo. Para estar en la mesa de los más grandes. No importa si tengo cuatro Grand Slams con 21 años si no sigo trabajando", dijo el español en rueda de prensa.



"No sé cuál es mi límite y no quiero pensar en ello. Ya veremos si al final de mi carrera tengo 20, 25, 15 o 4 Grand Slams. Quiero seguir disfrutando", dijo.



"Es bueno para el tenis tener caras nuevas, luchando por los grandes torneos. Me alegra estar ahí con (el italiano) Jannik (Sinner), tenemos una gran relación. Es bueno todo esto para el deporte", añadió el español sobre el cambio de era en el tenis.



Sobre la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, Alcaraz dijo que verá la primera parte y la segunda "como pueda".



"No puedo perdérmelo, es un gran momento para los españoles. Si ellos me han visto, yo tengo que ver su final también".