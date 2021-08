Carlos 'Calicho' Ruiz participa en homenaje a Roy Halladay en Filadelfia

El exreceptor panameño Carlos Ruiz participó ayer en el homenaje que recibió su fallecido excompañero, Roy Halladay.

"Calicho" fue uno de los encargados de develar la estatua con el número 34, la cual se encuentra en la parte externa del Citizens Bank Park.

Ruiz, muy emocionado, se llevó la mano a los labios, y tras besarla, la apoyó con delicadeza en el monumento de su desaparecido amigo.

El chiricano se encuentra en Filadelfia para atender diferentes actividades. Ayer los Filis retiraron el número 34, que llevó Halladay. El legendario lanzador falleció en un accidente de avioneta en 2017.

Por otro lado Ruiz ingresará al Salón de la Fama de "Baseballtown" este martes 10 de agosto.

"Calicho" jugó 12 años en las Grandes Ligas, en los que bateó para .264, con 71 jonrones. Además, participó en cuatro juegos sin hit ni carrera, incluido un juego perfecto.

El panameño está empatado con el exmáscara de los Medias Rojas, Jason Varitek, con la mayor cantidad en Grandes Ligas.

Ruiz reside en Panamá, no obstante, por estos días hizo una pausa en su retiro para encontrarse con el equipo de sus amores, para el cual es un ídolo.

Chooch helping to unveil Doc's number statue is just complete perfection | @Toyota pic.twitter.com/kcGTezvYuo— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) August 8, 2021