Chaluja admite que nunca se preocuparon por mirar si Panamá perdía puestos en el ranking

El expresidente de la Federación Panameña de fútbol, Pedro Chaluja, admitió que Panamá perdió varios puestos en el ranking de la Fifa debido a que en ese momento estaban enfocados en disputar partidos de alto nivel con el objetivo de darles vitrina a los jugadores.

Chaluja, en entrevista con espn, explicó que para subir de nivel es importante jugar contra los mejores y es algo a lo que deben aspirar las federaciones de la región.

"Panamá cayó mucho en el ranking porque tratamos de jugar partidos de primera categoría, con rivales de primera categoría. Nosotros no estábamos mirando el ranking, lo que estábamos mirando era la opción de poder mirar jugadores con equipos del primer mundo", explicó.

El exdirigente agregó que su creencia siempre ha sido mejorar y la forma de hacerlo es enfrentar a adversarios de calidad.

"Eso me parece que es algo que debemos aspirar siempre todas las federaciones en Centroamérica, porque si no juegas con el mejor, cómo te mejoras. Ha sido siempre mi pensamiento, entonces nunca se tomó en cuenta lo del ranking", expresó Chaluja.

El dirigente también aseguró que no se arrepiente de no haber contratado un técnico de inmediato porque en tal caso evitaba dejarle un problema a la nueva directiva.

"No me arrepiento de no haber nombrado un nuevo técnico porque sabía que el nuevo equipo de trabajo que llegara iba a nombrar de alguna u otra manera un técnico de acuerdo al perfil que ellos consideraban. Entonces me parecía que iba a dejar un problema si nombraba a alguien, por eso no lo quise hacer", reveló.

Por otro lado, Chaluja dijo que Panamá apoyó el nuevo formato de las eliminatorias rumbo al mundial de Catar.

"Panamá aceptó el formato, todas las federaciones miembro de Concacaf han aceptado el formato. El Salvador no quiere aceptar el formato, pero va a estar obligado a hacerlo", añadió.

Sobre el calendario, el exjerarca de la Fepafut dijo que espera que los partidos puedan jugarse entre octubre y noviembre.

