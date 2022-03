Chiriquí contra Coclé y Metro ante Los Santos en las semifinales Sub-12 de béisbol

Los Santos ganó a Chiriquí 5-3 en el cierre de la ronda regular y aseguró su pase a las Semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-12 y se medirá este viernes a segunda hora a Panamá Metro en el segundo juego de una doble programación, pactada para dar inicio a las 10:00 a.m. en el estadio Municipal de Aguadulce. Chiriquí que comandó el grupo B hasta la última fecha, se clasificó segundo y se mide a Coclé (líder del Grupo A) a las 10: 00 a.m en el primer juego de semifinales, programado para el estadio Municipal de Aguadulce. Versión impresa También se informó que la Final del Campeonato Nacional U12 se jugará este sábado desde las 10:00 a.m. en el estadio Municipal de Aguadulce.Herrera que ganó la tarde de este jueves a Metro B por tablero de 10-1 y que terminó con marca de 4-1 en la clasificación general, quedó fuera de semifinales tras el triple empate y el desempate basado en el reglamento del certamen. Herrera se despidió con un buen trabajo de su lanzador Santiago Candanedo que trabajó 2.0 buenas entradas y recibiendo el apoyo oportuno de su ofensiva.