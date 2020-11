Chiriquí festeja el título en el béisbol mayor; Louis no habla de seguir

Chiriquí no dio tregua, 'era el día', expresó el piloto del equipo del "Valle de la Luna", Carlos Louis, al referirse al sexto juego de la Serie Final y al título del béisbol mayor

Louis admitió que tocó ese "orgullo" a los peloteros cuando tenían la serie en contra por 2-0, al decirles "ustedes no son congos" y después ganar 4 partidos de manera seguida para alcanzar el campeonato 15 del béisbol mayor para la provincia de Chiriquí.

El cubano no profundizó en decir sobre la posibilidad de seguir el otro año con la tropa chiricana, debido que tiene que conversar con los directivos, con la liga provincial.

Lo que dejó claro el cubano, es que entregará un informe detallado de cada pelotero, "unas memorias" para que en el futuro se pueda corregir algunas fallas, según dijo Louis en una entrevista en el Instagram Live, tripleplaypanama.

Otro que también se mostró con deseos de volver a jugar para Chiriquí es Gabriel Ramos.

Ramos que se caracteriza por ser lanzador abridor, agregó que no fue fácil realizar la labor de cerrador en el torneo, pero que gracias a Dios pudo hacer el trabajo.

"Me dan la oportunidad, quisiera volver, me sentía como un chiricano más". dijo Ramos, quien agregó que de no darse, volvería a su equipo Panamá Oeste.

Pese a realizar un buen trabajo y no ganar ningún partido en la Serie Final, el zurdo estelar Andy Otero, añadió que lo más importante fue salir campeón.

Mientras que el zurdo Ángel Cuan, quien se adjudicó juego salvado en el triunfo de Chiriquí ante Bocas del Toro el domingo por la noche 7-5, agregó que el equipo pudo remontar la Serie Final, luego de estar 2-0.

Cuan añadió que el equipo salió a "disfrutar" el partido y se pudo hacer el trabajo.