Christiansen, distancia entre Concacaf y Conmebol se ha reducido

Panamá viene de jugar su segunda Copa América que terminó ayer, aunque el técnico Thomas Christiansen, agrega que la distancia entre Conmebol y Concacaf se han reducido, también tiene claro que su objetivo principal es clasificar a la Roja al Mundial 2026 y advirtió que no se pueden confiar en la eliminatoria ante "los rivales considerados débiles", porque puedes tener un mal partido y quedar fuera.

"La diferencia entre Concacaf y Conmebol, creo que se está reduciendo, pero también creo que futbolísticamente ya no es fácil ganar a nadie", sostuvo el danés-español.

"Se está reduciendo, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, también hemos visto la diferencia que hay entre la Concacaf y la Conmebol, hay mucho más equipo que te exigen en la Conmebol que la Concacaf", ripostó Christiansen.

Panamá que jugó su segunda Copa América en su historia, llegó hasta los cuartos de final, algo que Christiansen mira con buenos ojos, debido al trabajo que hicieron los jugadores.

Además, que se sustituyó a varios futbolistas por lesión o suspensión, en el torneo continental.

-"Tenemos una competencia sana en la selección, ahora lo que ha pasado con la Copa América, va a crear más competencia", aclaró el técnico, con miras a los compromisos que se le avecina a Panamá, como algunos amistosos internacionales en la próxima fecha Fifa y la eliminatoria camino al Mundial 2026.

Mucho se ha dicho públicamente que hubo contactos de clubes y Ecuador para contratar a Thomas Christiansen.

El Mister admitió que hubo contactos con sus agentes, pero aclaró que su prioridad y objetivo principal es clasificar a Panamá para el Mundial 2026, expresó Chritiansen al programa Radar en TVN- Canal 2.

"Entre comillas parece que tenemos muchas opciones (de clasificar al Mundial) y es así, pero como he dicho, no hay ningún partido fácil, puedes ir a una isla, tener un enfrentamiento directo, siete ocasiones de gol y no metes una, ellos (el rival), tienen una, la clavan y quedas fuera", dijo Christiansen sobre no confiarse en las eliminatorias camino al Mundial 2026.