Christiansen sobre el juego contra Costa Rica: 'Un partido loco'

Panamá pasó, cumplió el objetivo de poder clasificar a la Final Four de la Nationes League y la Copa Oro 2025, en un partido que le tocó sufrir, eso lo admitió el técnico Thomas Christiansen.

Panamá empató contra Costa Rica 2-2 en el estadio Rommel Fernández, el juego de vuelta lo había ganado 0-1, en el global quedó 3-2 a favor de la Roja.

"Un partido loco, no es algo que nos beneficia", admitió el técnico Thomas Christiansen.

El entrenador del equipo panameño admitió que Panamá, abrió muchos los espacios y terminó pidiendo la hora, principalmente porque se quedó con 10 jugadores, luego de la expulsión de Fidel Escobar.

Pese a todo ello, Panamá no realizó su mejor partido, tuvo que sufrir, pero llegó a su tercer Final Four de la Liga Naciones, algo que destaca Thomas Christiansen.

El "Míster" reconoció que el VAR, fue clave en el partido, al anular dos goles de Costa Rica, uno que fue con la mano y otro fuera de lugar.

Cuando fue interrogado por las decisiones de VAR, la respuesta de Christiansen fue corporal y con un gesto, paso la mano por su cuello. Es decir que de no estar el VAR en el partido contra Costa Rica, a Panamá le hubieran cortado la cabeza y estaría eliminada.

Panamá tendrá ahora que jugar la Final Four de la Nations League en marzo, un torneo donde muchos jugadores se encuentran en pretemporadea y donde Christiansen agrega que busca la forma para que sus dirigidos lleguen en la mejor forma.

Por el momento, Panamá y Estados Unidos son los equipos clasificados a la Final Four, mientras que las llaves México vs. Honduras y Canadá contra Surinam defienen los otros dos boletos restantes.

Por lo pronto, Honduras ganó su partido de ida 2-0, mientras que Canadá ganó 0-1 ante Surinam y tendrán que definir las otras dos llaves restantes este martes.