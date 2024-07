Christiansen sobre juego de Colombia: 'Si nos quieren menospreciar, ya es cosa suya'

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que para el partido de cuartos de final de la Copa América contra Colombia (este sábado a las 5:00 p.m. hora istmeña) se lo tomarán "muy en serio" porque han venido para competir y "llegar lo más lejos posible".



"No vamos a dar nada por hecho, si nos quieren menospreciar ya es cosa suya, pero vamos a tomarnos el partido muy en serio", expresó el técnico hispano-danés, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el equipo cafetero, en la ciudad de Glendale (Arizona).



Christiansen indicó que no le ha hecho falta motivar a sus jugadores porque "saben que han hecho historia" al meter a su selección por primera vez en la ronda de los ocho mejores.



"Pero no nos queremos quedar ahí, queremos dar un paso más", subrayó.



El duelo entre Colombia, que lleva 26 partidos sin perder, a uno de igualar la mejor racha de su historia, y Panamá, la gran revelación, se presenta como uno de los más desiguales de los cuartos de esta Copa América. Muchos comentaristas dan por segura la clasificación de la Tricolor.



"El hecho de ser menos favoritos no da demasiada ventaja. Creo que tenemos que hacer lo que hemos hecho en anteriores partidos: ser nosotros e intentar llevar el ritmo de juego que nos interese", analizó.



En este sentido, el seleccionador dijo que el planteamiento de juego "no va a variar mucho" con respecto a los anteriores partidos, siempre "con mucho respeto a Colombia", aclaró.



"Ahora nos toca hacer un partido redondo contra Colombia, si queremos tener alguna opción de pasar a semis", afirmó.



Sobre Colombia, destacó que la calidad de sus jugadores "no se discute" y que "compiten muy bien".



Sin embargo, consideró que si aprovechan los errores contrarios, tendrán opciones de avanzar.



"Tenemos que ser consistentes y eficaces a la hora de defender y atacar", insistió.



Así mismo, reivindicó que si están en cuartos es porque han desarrollado "buen fútbol".



"Tenemos una gran oportunidad de hacer más historia. Estamos ante algo histórico y tenemos que disfrutarlo", defendió.



Este sábado, Panamá jugará por primera vez unos cuartos de final del certamen continental de selecciones en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals de la NFL.



El vencedor se enfrentará en semifinales a Uruguay o Brasil.