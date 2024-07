Christiansen, tras caer con Colombia:'El 5-0 fue excesivo; no lo merecíamos'

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, se mostró este sábado "orgulloso" de sus jugadores por su histórica participación en la Copa América, aunque consideró que el 5-0 encajado este sábado contra Colombia en cuartos de final fue "excesivo" y no se lo merecían.



"Estoy orgulloso de mis jugadores por lo que han conseguido en esta Copa América. A nadie le gusta perder y menos por un 5-0, pero hay que felicitar a los jugadores por esta gran Copa América que no ha acabado como nos hubiese gustado", declaró el técnico hispano-danés en la sala de prensa del State Farm Stadium de Glendale.



Aseguró que aprenderán de la derrota y felicitó al combinado colombiano por su "espíritu", "intensidad" y "calidad".



"Hay que ser realistas; hemos jugado contra el top 12 del mundo, lleva 27 partidos invicto, es quizá la selección más en forma del momento", aseveró.



"Felicitar a Colombia por la victoria, pero mucho más a mis jugadores", añadió Christiansen.



Reconoció que al final "fue el partido que todos esperaban", pero que "el resultado fue excesivo" desde su punto de vista.



"No es el resultado que queríamos, no lo merecíamos, pero tenemos que aprender de ello", lamentó.



Christiansen admitió que hubo errores en la línea de cinco defensas que plantó al inicio y que permitieron que Colombia se pusiera en ventaja en el primer cuarto de hora del encuentro con un 2-0 a favor.



"Si hubiéramos defendido mejor con la línea de cinco, no hubieran tenido esas facilidades. Los dos primeros goles fueron a balón parado. No hay excusas", señaló el exjugador del FC Barcelona.



Colombia barrió este sábado con un contundente 5-0 a Panamá, que jugaba por primera vez unos cuartos de final de Copa América, en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona (Estados Unidos).



Jhon Córdoba, James Rodríguez, que dio además dos asistencias, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja fueron los autores de los goles del combinado cafetero, que alargó su invicto a 27 partidos, igualando la mejora racha de siempre de su historia.