Christiansen: 'Tuvimos demasiado respeto a Uruguay en el primer tiempo'

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, elogió este domingo la segunda mitad de su equipo, pero lamentó que cometiera demasiados errores y mostrara excesiva prudencia ante Uruguay antes del descanso del partido que finalmente perdieron por 3-1



"Creo que fue otro partido el segundo tiempo. Lo que pasa es que tuvimos demasiado respeto a Uruguay en el primer tiempo: muchos errores, muchos pases fallados que eran pases a tres, cuatro o cinco metros", detalló en una rueda de prensa.



"Pases que normalmente no solemos fallar y si eso genera las ocasiones o peligro para Uruguay, la confianza baja un poco. Creo que tuvieron demasiado respeto a un gran equipo, que hay que tener respeto pero no miedo", agregó.



El técnico hispanodanés opinó que "con el balón" Panamá pudo "generar ocasiones" y señaló que su combinado estuvo "muy bien en el segundo tiempo" estando más arriba y más alto.



"A pesar de perder frente a uno de los candidatos al título, creo que el segundo tiempo mostró que este equipo está vivo, con ilusión, con ganas y capacidad de hacer buenos partidos aunque sea contra Uruguay", sostuvo.



"Hasta el segundo gol de Uruguay estuvimos muy bien, generando ocasiones, robando en campo contrario, haciendo buenas presiones. Pero esto es el fútbol y por eso Uruguay es Uruguay", agregó.



Christiansen también mostró su confianza en que Panamá mejor su eficacia ofensiva en su próximo partido del Grupo C, en el que se medirá a EE.UU.