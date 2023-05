City jugará para Haaland en su partido ante Real Madrid

Real Madrid y Manchester City se enfrentan hoy en el partido de ida de las semifinales de la Champions League a las (2:00 p.m. hora panameña).

Josep 'Pep' Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que un delantero como el noruego Erling Haaland condiciona el estilo de cualquier equipo y no ocultó que jugarán para él en el Santiago Bernabéu, ante un Real Madrid que dijo es "mucho más que Vinícius".

"Me gusta como juega mi equipo, siempre me ha gustado y este año también. Ante equipos con presión alta utilizar el balón largo con Haaland es una ventaja e intentaremos aprovecharlo. Pero los otros a veces son mejores, también juegan, no son cojos", aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Con ello, Guardiola admite que retoca su estilo de posesión, añadiendo nuevas variantes condicionado por el perfil de los futbolistas que dirige.

"El estilo lo marcan los jugadores, si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él. Cuando no lo tenía jugaba con un punta falso y de diferente manera. La idea es jugar para ganar el partido", dijo el técnico del City.

En su análisis del Real Madrid, al elogio al momento de forma del brasileño Vinícius Junior le sumó Guardiola uno mayor al colectivo del grupo que dirige Carlo Ancelotti.

Por su parte, el técnico del Real Madrid, dio su reconocimiento al delantero del Manchester City, pero también hizo su advertencia: 'Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso que está mostrando una calidad impresionante para marcar goles, es un peligro, pero hablar sólo de él significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien al fútbol, ataca y defiende bien con muchas ideas. No planteamos un partido para parar a Haaland, sino a un equipo que parece imparable", precisó el italiano.

Ancelotti augura "un partido igualado y competido" en el que el Real Madrid tiene "opciones para ganar" sin obsesionarse con el potencial de Haaland.

"No pensamos en parar a un jugador, queremos parar a un equipo muy peligroso con balón. El aspecto defensivo tiene relevancia muy importante, pero sin estar focalizados solo en un jugador, hay otros también peligrosos", reiteró el italaino.

La otra semifinal de la Champions la juegan los clubes italianos, Inter y AC Milan, el clásico milanista.