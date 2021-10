Clásico del fúbol español entra en una nueva era

El clásico del fútbol español inicia en el Camp Nou una nueva era sin dos futbolistas que reinaron, el argentino Lionel Messi y Sergio Ramos, buscando herederos en un duelo trascendental para el futuro de Ronald Koeman y en el que Carlo Ancelotti busca desquitarse en un estadio donde nunca ganó.

Pero Koeman aseguró no estar asustado por la visita del Real Madrid, incluso sabiendo que, si su equipo sufre una severa derrota en el Clásico, su cargo podría peligrar.

"No sé si la gente tiene desconfianza, pero nosotros no. No hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos a la gente de nuestro lado. No tengo miedo", manifestó en rueda de prensa Koeman, quien recordó que "en un Clásico no hay un claro favorito".

Para Koeman, la clave será tener "un bloque con buena posición de balón y tener profundidad y efectividad". Su previsión es que "ambos equipos" no creen muchas oportunidades y por eso "hay que tener efectividad", algo que echó de menos el miércoles ante el Dinamo de Kiev.

Por su parte Ancelotti tiene una espina clavada en el estadio del Barcelona, donde nunca ganó con tres equipos que lo visitó.

"Son tres puntos importantes pero no decisivos. Nunca he ganado en el Camp Nou, es hora de ganar. No será fácil pero son tres puntos que tenemos que luchar para ganarlos si queremos ganar la Liga".

En su análisis del Barcelona apuntó que pese a que ya no está Messi, la dificultad no se rebaja.

"Es un equipo que mantiene la misma identidad, sistema de juego, juega bien al fútbol. Ha cambiado los jugadores, no está Messi pero tiene otros muy buenos, los jóvenes del Barça son fantásticos. Nuestra sensación no puede cambiar sobre un partido que siempre ha sido difícil y siempre lo será".

