Copa América y Copa Oro femenina, los retos de Panamá

A las selecciones de fútbol masculina mayor y femenina de Panamá, que terminaron un 2023 llenas de alegrías, elogios y bien posicionadas en el escalafón de la FIFA, les espera en el 2024 un calendario exigente que tiene como pruebas máximas la Copa América y Copa Oro W.

Los panameños están mostrando un avance notorio, siendo, según FIFA, la selección mayor masculina de mejor avance en este 2023: a inicios de este año ocupaban el puesto 61 del ránking pero recibirán este 2024 en el puesto 41 del escalafón (1475.62 puntos).

Este nuevo puesto deja a Panamá como el mejor equipo de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf) y como tercer en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), por encima de Canadá y sólo por debajo de Estados Unidos y México.

Los excelentes resultados que consiguió la roja centroamericana en Liga de Naciones 2023-2024, Copa Oro 2023 y su pase a la Copa América 2024 apuntalaron este avance en la clasificación.

En el ránking de selecciones femeninas, Panamá, que jugó este 2023 su primer mundial femenino de mayores, se sitúa en la posición 55 de la clasificación de FIFA.

Vuelven a la Copa América

Los panameños vuelven a verse las cara frente a los pesos pesados de la Conmebol en esta ocasión entrenados por el hispanodanes, Thomas Christiansen, y tendrán al frente a las selecciones de Uruguay, Estados Unidos y Bolivia, emparejados en el grupo C del campeonato.

Panamá debutó en el torneo de fútbol más antiguo del mundo en el 2016, en su edición centenario.

El entrenador Christiansen reconoció que ahora hay que trabajar y estudiar a los rivales para hacer un buen torneo.

Los panameños comenzarán su andar en la Copa América el 23 de junio frente a Uruguay, cuatro días después se medirán a Estados Unidos y cerrarán la fase de grupos, el 1 de julio ante Bolivia.

Otro Final Four

Panamá se ha convertido en habitual competidor en la Liga de Naciones de Concacaf y, nuevamente de la mano de Christiansen, competirá en una Final Four de Liga de Naciones 2023-2024.

Tras dejar en el camino - de manera contundente - a Costa Rica, Panamá se medirá en semifinales a México, el 21 de marzo en el estadio AT&T en Arlington, Texas, en los Estados Unidos.

Panamá Femenina, Copa Oro W

La selección mayor femenina de fútbol, tras dejar gratas postales en su debut mundialista en Australia y Nueva Zelanda, se alista para otra misión de alto nivel, la Copa Oro W, que tendrá su primera edición este 2024 y a la que clasificaron directo de la mano del entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Quintana.

Panamá terminó emparejada en el grupo B junto a Colombia, Brasil y el ganador de la repesca entre Puerto Rico y Haití.

Las centroamericanas debutarán en la competencia continental ante su similar de Colombia, el 21 de febrero.

El 24 de febrero jugarán su segundo partido frente al ganador de la repesca (Puerto Rico y Haití) y cerrarán la fase de grupos el 27 de febrero, frente a Brasil.

En lo local

Más allá de la selecciones de fútbol, en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) fue la nota más alta en el plano local.

CAI, tricampeón del fútbol panameño (Clausura 2022 y Apertura y Clausura 2023), a nivel internacional dejó buenas sensaciones llegando hasta las semifinales de Copa Centroamericana de Clubes y clasificando a la Copa de Campeones de Concacaf 2024.

En la Copa de Campeones, los panameños se medirán en la primera fase, en febrero próximo y en duelos de ida y vuelta, al New England Revolution del fútbol profesional de los Estados Unidos.

CAI recibirá el 21 de febrero en Panamá al New England y devolverá la visita, el 29 de febrero.

La nota más baja del fútbol panameño fue la suspensión del torneo femenino de fútbol, debido a las protestas sociales en contra de la minería, vividas en Panamá entre los meses de octubre y noviembre.

Por el momento, se tiene fecha arranque del Apertura 2024 de la LPF, la misma será el 19 de enero, mientras que el arranque del torneo femenino 2024, aún no tiene fecha de inicio.