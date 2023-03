Cuáles son las expectativas para la temporada 2023 de la MLB

Con nuevos cambios de reglas y un año con número de Harshad (2 + 0 + 2 + 3 = 7; 2023/7 = 289. En cuanto al Harshad, se trata de un término del sánscrito que significa "dador de alegría"), todo indica que esta nueva temporada de la MLB será muy emocionante y prometedora. Varios equipos se perfilan para titularse campeón en sus respectivas divisiones, mientras que los nuevos reglamentos darán más ritmo a los partidos.

¿Qué se espera para esta nueva temporada 2023 de la MLB? Analicemos algunos contextos.

Astros de Houston lucen favoritos, pero no hay que fiarse de ello

Los actuales campeones son favoritos a retener su título por dos razones principales: han llegado tres veces a la serie mundial en los últimos cuatro años y mantienen el núcleo de su plantilla de jugadores intacta. Estos hechos han provocado que muchos consideren a Houston como uno de los mejores equipos actuales de la MLB.

Sin embargo, la práctica nos dice que no se debe apostar ciegamente a los Astros. Ciertamente, tiene el favoritismo por ser el actual campeón, pero históricamente a los de Houston no les va muy bien eso de retener títulos ni reclamarlos. De hecho, el último equipo que pudo retener el título de campeones fueron los Yankees de Nueva York en las temporadas de 1998 - 2000.

Otro hecho a tener muy en cuenta es la partida de Justin Verlander a los Mets lo cual impactó la rotación del equipo. Además, varias de sus estrellas ya son mayores (José Altuve, José Abreu, Michael Brantley) mientras que otros jugadores tienen problemas de durabilidad (Yordan Álvarez, Alex Bregman, Brantley). Por ello, se debe tener prudencia al apostar por el favorito.

Los favoritos de la liga nacional

Bravos de Atlanta



El haber asegurado su roster con extensiones de contratos iniciando sus carreras, la adquisición del All-Star, Sean Murphy, y el dinamismo que seguramente derrocharán Michael Harris II, Ozzie Albies y Ronald Acuña Jr. aprovechando las nuevas reglas amistosas con los robos de base, hace vislumbrar que los bravos tendrán una envidiable alineación. Recordemos que los Bravos de Atlanta fueron campeones de la serie mundial del 2021 de una forma muy emocionante e increíble.

Mets de Nueva York



Los Mets cuentan con jugadores claves en su alineación como Brandon Nimmo, Jeff McNeil y Mark Canha, los cuales proporcionan una sólida base ofensiva para esta temporada 2023. También destaca su renovado cuerpo de lanzadores empezando el Cy Young, Justin Verlander y Max Scherzer los cuales sin duda alguna le brindarán al equipo al menos unas 25 aperturas cada uno.



No podemos pasar desapercibido al relevista Edwin Díaz y el retorno de Adam Ottavino, quienes junto a David Robertson y Brooks Raley, harán que el bullpen de los Mets sea uno de los más temidos.

Phillies de Philadelphia

Luego de haber perdido en seis juegos ante los Astros de Houston en la pasada serie mundial, David Dombrowski se puso manos a la obra para mejorar la alineación de los Phillies y reclamar así el título de campeones este año. Para ello adquirió al campocorto Trea Turner con la finalidad de reforzar la defensa, Taijuan Walker para hacer más robusta la rotación y a Craig Kimbrel y Matt Strahm para optimizar el bullpen.

Esta temporada, los Phillies entran nuevamente como caballos oscuros para ganar la liga nacional. Sin embargo, esta posición les resulta muy cómoda y hasta la disfrutan.

Los Favoritos de la liga Americana



Los Astros de Houston no solo tienen serios rivales en la liga nacional, sino también, en su propia liga americana. Estos son los equipos favoritos de la liga americana que desafiarán a los actuales campeones.

Azulejos de Toronto



Los BlueJays tienen actualmente una de las alineaciones más fuertes de la MLB con la cual podrían llegar muy lejos. La parte ofensiva está liderada por Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette, George Springer, Matt Chapman, y Alejandro Kirk. En la defensiva destacan los jugadores Daulton Varsho y Kevin Kiermaier, quienes sin duda apoyarán a la rotación titular.



Para esta temporada, los de Toronto deberían tener una defensiva sobresaliente y un fildeo excepcional.

Yankees de Nueva York



El equipo con más título de campeón en la historia de la serie mundial no ha visto luz desde el año 2009, cuando ganaron su último campeonato. Es por ello que para esta temporada los Yankees han reforzado su cuerpo de lanzadores a tal punto que se ha convertido en uno de los más robustos del beisbol. Para lograr esto, incorporaron al lanzador estrella y candidato al Cy Young, Carlos Rondón, quien junto a Gerrit Cole, Luis Severino, y Néstor Cortés, harán una formidable rotación en la liga americana.

Por la parte ofensiva, los Yankees aún se apoya en su jardinero estrella Aaron Judge, aunque de continuar las dudas sobre su estado de salud, el equipo cuenta con jóvenes talentos locales, como Oswald Peraza y Anthony Volpe. Por esta razón, muchos consideran que para esta temporada, los Yankees cuentan con un buen equipo.

Medias Blancas de Chicago



Los medias blancas tienen un fuerte núcleo en su alineación representada principalmente por Tim Anderson, Eloy Jiménez, Andrew Vaughn, Andrew Benintendi y Luis Robert. Esto hace que sea considerada como una de las más peligrosas de la liga americana. Si además de esto, Lucas Gioltio consigue recuperarse completamente de los problemas que lo aquejaron en la pasada temporada y abriera un frente junto a Dylan Cease y Lance Lynn, seguramente los de Chicago llegarán muy lejos.

Las diferentes casas de apuestas beisbol ya manejan sus proyecciones al igual que varios medios y analistas deportivos. Sin embargo, con los recientes cambios de reglas y la ambición de varias estrellas por brillar este año, pudieran variar los pronósticos que se tienen sobre la temporada del 2023.

¿Qué se espera luego de las nuevas reglas?

-Al recortar el tiempo de los lanzamientos en 14 segundos cuando no hay hombres en base y 19 con corredores, el tiempo promedio del juego se reducirá en 20 minutos.

-El robo de bases aumentará.

-El promedio de bateo aumentará a .254.