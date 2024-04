¿Cuánto vale en Panamá preparar a un potencial medallista olímpico?

El boxeo panameño, un deporte de tradición en el país, tiene como carta fija de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 a Atheyna Bylon, una experimentada peleadora que competirá en su tercera cita olímpica.

"Es mi sueño, al igual que el de todo atleta, llegar y traer una medalla y creo que me he sacrificado mucho para lograr esa meta que me he puesto", expresó la boxeadora a EFE.

Bylon afrontará este nuevo reto con la mente puesta en que la tercera es la vencida: "llegaré a los Juegos Olímpicos en las mejores condiciones, sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero estamos trabajando en eso", señala.

La que fue campeona del mundo en 2014 en Jeju, Corea del Sur, reconoce que ha tenido "un excelente ciclo olímpico" sumando medallas de oro en el 2023 en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en los Suramericanos de Asunción, en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, y plata en los Panamericanos de Santiago de Chile.

Una carrera de sacrificios

Bylon, quien comparte el boxeo junto a su trabajo en la Policía Nacional, resalta que ser púgil en Panamá lleva consigo muchos sacrificios, tanto en lo personal como en lo económico.

Niega que dentro de esa privación se encasille el entrenar, porque ese es el trabajo de todo deportista, pero agrega que el sacrificio más grande "es estar lejos de la familia" y perderse siempre fechas importantes.

"Al final ellos te apoyan y entienden que ese sacrificio es parte de mi carrera", dice Bylon quien está en un evento internacional de la World Boxing hasta el 21 de abril en Colorado, Estados Unidos, su último fogueo previo a la cita olímpica.

Su entrenamiento se desarrolla mayormente fuera de Panamá debido a que no encuentra sparring para su categoría, los 75 kilogramos, por lo que analiza ir a Holanda o a Brasil para completar una buena preparación.

En la parte económica, la boxeadora de 35 años, quien ama el campo y pasar días en su finca junto a sus animales, revela que a pesar de que el apoyo que le dan es bueno, muchas veces ha tenido que meterse la mano al bolsillo para costear algunos compromisos.

"Muchas veces me ha tocado sacar de mi dinero... la gente no sabe lo que lo que uno vive como atleta, porque todo sale tarde. Cuando ya he regresado de mis compromisos, después de dos, tres meses, es que va saliendo el apoyo", señala.

La preparación en dinero

El plan de preparación para los deportistas de cara a París 2024 presentado por el Comité Olímpico de Panamá (COP) está tasado en un millón de dólares.

"Con relación a la preparación de los atletas en proceso de clasificación o ya clasificados a París, desde el Gobierno Nacional se aprobó el monto de 1 millón de dólares incluido en el presupuesto 2024 de Pandeportes", explicó a EFE la presidenta del COP, Damaris Young.

Hay que tomar en cuenta que el presupuesto de Pandeportes será para este 2024 de 210 millones de dólares (el 3,6 % del presupuesto del Ministerio de Educación, que está por encima de la entidad deportiva).

La preparación se lleva el grueso del presupuesto con 542.986 dólares, mientras que se tiene 356.0574 dólares para cubrir competiciones preparatorias y clasificatorias y se tiene previsto 100.957 dólares en control y seguimiento.

"Hemos recibido (del millón de dólares) 238.213 dólares", el pasado 12 de marzo, "que corresponden al primer desembolso parcial y que ha sufragado gran parte de las actividades de nuestros atletas entre enero y febrero. Ahora estamos en el proceso de entrega del Informe de Rendición de cuentas económico y de actividad de estas actividades y presentación de la segunda solicitud para cubrir las actividades de marzo y abril 2024", precisó Young.

Una fuente cercana a la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) informó a EFE que el costo del ciclo olímpico de Bylon de cara a París 2024 puede ser superior a los 150.000 dólares.

