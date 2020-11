David Rosario tiene la pista de Brasil y Uruguay; rivales de Panamá hacia AmeriCup 2022

Versión impresa

p>Panamá se prepara para enfrentar a Brasil y Uruguay en la eliminatoria para AmeriCup 2022, torneo el cual el técnico David Rosario expresa es una "obligación clasificar".

Segpún Rosario, 10 de los 12 jugadores de Panamá estuvieron en la eliminatoria anterior, ahora es otra oportunidad "es el turno al bate" de estos jugadores y no se puede desaprovechar, hay que pegar de "hit", dijo.

El puertorriqueño que dirige en Nicaragua, al Real Estelí, un equipo que es reconocido por su fútbol y que ahora se abre paso en el baloncesto, reiteró que se puede obtener el boleto a la AmeriCup 2022.

¿Brasil y Uruguay son los favoritos?, fue la pregunta para Rosario. "La Fiba los tiene así, en es orden y Panamá de tercero, debido que la clasificación anterior del equipo nacional no avanzó y tanto los brasileños como los uruguayos, terminaron arriba de Panamá por puntos", expresó.

Ahora para este torneo clasificatorio de AmeriCup 2022 tenemos 2-0 luego de vencer a Paraguay en par de ocasiones.

Brasil es el primer rival de Panamá el 27 de noviembre y al día siguiente enfrenta a Uruguay en una "burbuja" en Argentina en el Grupo B.

Sabemos que Brasil es un "equipazo" y tanto para Uruguay como para Panamá es complicado, porque tienen que hacerse sus pruebas de la COVID-19, son dos test, apuntó.

Puedes salir negativo antes de viajar en el avión en la prueba de COVID-19 y cuando estas antes del torneo sales positivo no vas a poder participar en la ventana "eso crea tensión en todo los equipos" dijo Rosario.

El "coach" que su encuentra en su segunda etapa como técnico del seleccionado de panameño agregó que en lo personal ha obtenido buenos resultados ante Brasil y Uruguay.

"Yo las veces que enfrené a Uruguay me fue bien, le gané la última que vez que enfrenté a Brasil, son equipos conozco bien, porque he dirigido en varias ocasiones en la Ligas de las Américas", agregó Rosario.

El puertorriqueños sostuvo que a pesar de no contar con un equipo alto, tiene jugadores rápidos, de buenas piernas y con experiencia de haber jugado el clasificatorio anterior.

Para el "coach" jugar en una sede neutral como Argentina, es bueno para Panamá, debido que tenía que jugar como visitante en la segunda ventana eoss partidos y por la COVID-19, no se dará.

Los panameño tendrán por lo menos 3 o 4 días en Argentina para prepararse para Brasil y Uruguay

Por pronto, la Fepaba, también anunció que algunos jugadores del seleccionado que llegaron al país han estado entrenado en los últimos días en el Roberto Durán.