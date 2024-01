De La Fuente admite que es un honor llegar a los tres Majors

Santiago De La Fuente se coronó en el Latin America Amateur Championship en el Santa María Golf Club de Panamá, al cerrar en la cuarta jornada con 10 golpes bajo el par de la cancha y de paso se ganó el boleto para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National, The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open en Pinehurst No. 2.

De La Fuente, llegó enfocado al campo ayer, para lograr superar el buen juego que mantenía desde la fecha uno su compatriota Omar Morales, quién tenía previo al desenlace una tarjeta de cinco golpes bajo par y había sido el más consistente de los 108 jugadores del continente que participaron en el torneo.

De La Fuente admitió que su compatriota Omar Morales fue uno de los más duro rival del torneo.

"Es para mi un gran honor llegar a estos tres torneos muy importantes" dijo De La Fuente muy emocionado sobre el green del hoyo 18 en la ceremonia de premiación donde le entregaron el trofeo la medalla de oro.

"Creí que podía ganar este torneo desde el lunes que llegue aquí. Me preparé mucho, enfocándome para este torneo, hice una visita hace unos 15 días a este campo", dijo el mexicano de 22 años.

Además De La Fuente, será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

La medalla de plata fue para Morales quien terminó con 8 golpes bajo par y obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open en 2024.

El tercer lugar fue para el colombiano Mateo Fuenmayor con -3 y después se ubicó Justin Hastings de Islas Caimán con -2.

Por otro lado el mejor panameño fue Miguel Ordóñez, quién quedó en la posición 15 tras con +9 después de tirar 77, 70, 72 y 70 para un total de 289.

Mientras que Raúl Carbonell terminó con +15 al igual que Omar Tejeira. De estos tres panameños se escogerán los dos que representarán al país en el Korn Ferry Tour que se disputará a principios de febrero en la cancha de Cerro Viento.