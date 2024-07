Deliser sobre los Juegos de París: 'Vamos a darlo todo en la carrera'

El velocista Arturo Deliser admitió que ser elegido para los Juegos de París 2024, lo agarró por sorpresa y expresa que para la cita olímpica, "va a darlo todo en las carreras", con el objetivo de dejar el nombre de Panamá y su natal Colón, en alto.

Deliser reconoce que estar concentrado en Sao Paulo, Brasil, entrenando y compitiendo desde el año pasado ha sido una "experiencia increíble", donde ha logrado mejorar mucho y agregó, "en cada competencia vamos creciendo y avanzando", por lo cual se mostró agradecido con el Comité Olímpico por la confianza brindada para estar en el país sudamericano.

Estos serán los primeros Juegos Olímpicos de Deliser en categoría mayor, ya que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, en Nankín (China).

"Yo sé que como yo, cada uno de mis compañeros se han preparado de la mejor manera, para dejar el país en alto, esperamos en Dios hacer un buen papel en París", dijo el colonense en una entrevista a 10Deportivo.

"Como en cada carrera, voy a darlo todo, por el país (Panamá) y por mi provincia Colón", expresó el velocista que parte hoy de Sao Paulo rumbo a España donde hay un receso, para posteriormente viajar el miércoles por la tarde hacia París, Francia.

Deliser, fue llamado a los Juego Olímpicos 2024, debido a la baja de Alonso Edward que se lesionó.

"Me sorprendió mucho de verdad", sostuvo Deliser al ser consultado por su llamado para los Juegos de París 2024.

El colonense contó que estuvo buscando la marca para clasificar a la cita olímpica, pero no se le había dado.

"No me lo esperaba, estuve buscando la clasificación toda la temporada en diferentes competencias, me acerque, pero no se me dio, pero al recibir una invitación me sorprendió mucho en verdad", dijo Deliser sobre su llamado a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de sus entrenamientos ayer desde Sao Paulo, Brasil.

El panameño compite en su especialidad, que son los 100 metros planos, el 3 de agosto.

La otra figura del atletismo panameño en competir es la corredora de los 400 metros con valla, Gianna Woodruff.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Panamá estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la participación de ocho atletas.