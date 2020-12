Diego Armando Maradona se cayó y se habría golpeado la cabeza días antes de morir

El abogado de una de las enfermeras que atendió a Diego Maradona en los diez días anteriores a su muerte contó que el ídolo sufrió una caída y un golpe en la cabeza del lado contrario al que se había operado, pero que no fue atendido.

"Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento. Tuvo un golpe, se cayó y se golpeó y tampoco lo llevaron a un hospital a hacerse una resonancia o una tomografía", dijo Rodolfo Baqué al canal TN.

Según el abogado, no fue llevado a ningún hospital a ser atendido. "Cuando se cae, lo levantan. No fue mayor el golpe. Pero sí tuvo una caída. Se había golpeado del lado derecho, contrario a la operación. Y fue levantado y siguió su vida normal", agregó Baqué.

El abogado explicó que Maradona, cuando sale de la Clínica Olivos, donde se lo operó de un hematoma subdural en la cabeza, tenía que ser acompañado por acompañantes terapéuticos y enfermeros: "Ellos son despedidos por el propio Maradona, en principio avalado por la psiquiatra, que permite que se vayan".

Y agregó que no había ni médico clínico, ni cardiólogo como responsables en la casa del barrio privado de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, donde se recuperaba de la neurocirugía.

Sólo mencionó que en la conducción del chat que integraban las hijas de Maradona, estaba la psiquiatra, quien daba indicaciones y medicación para problemas psiquiátricos, no del corazón.

Siempre según el abogado, la enfermera Dahiana Madrid no pudo tomarle los signos vitales a Maradona porque el futbolista la despidió el primer día de trabajo.

Pero el entorno del astro le pidió que se quedara y ella proveía la medicación psiquiátrica al asistente para que la tomara Maradona.

Asimismo, dijo que el día de su muerte por insuficiencia cardíaca, el miércoles de la semana pasada, lo escuchó caminar a su baño químico que tenía en la habitación.

Por otro lado, el neurocirujano Leopoldo Luque, que atendía médicamente a Maradona, se encuentra en el punto de mira de la investigación judicial que busca determinar si hubo algún tipo de negligencia en torno a la muerte del astro del fútbol, el pasado miércoles a los 60 años.

En la mañana de este lunes, cinco días después de que "el diez" muriera por un paro cardíaco, Luque, que hasta ahora no ha sido imputado pero cuyo domicilio y consultorio médico fueron objeto de varios registros judiciales el domingo, decidió presentarse en la Fiscalía a cargo del caso para informarse de su situación, pero no le tomaron declaración al no estar formalmente acusado.