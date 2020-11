Diego Armando Maradona y su amistad con Roberto 'Manos de Piedra' Durán

En el set de entrevistas de Diego Armando Maradona solo se sentaban otros grandes. Entre esas luminarias que el astro argentino tuvo como invitados en su programa "el Show del Diez" figuró el exboxeador panameño Roberto Durán.

Los vínculos amistosos de ambas leyendas datan de la década de los 80. Años después su buena relación quedó en evidencia cuando intercambiaron detalles.

En 2009, de hecho, Durán le envió unos guantes con su firma a su amigo Maradona. El "Cholo" estaba invitado al juego amistoso entre las selecciones de Argentina y Panamá, pero no pudo asistir por compromisos previos.

"Tengo años de no ver a Maradona y me pareció una buena idea enviárselos con un amigo que viajó junto a la selección", destacó en ese entonces Durán.

Durán igualmente formó parte del desfile de invitados, cuando Diego decidió incursionar como conductor de televisión. Cara a cara los astros recordaron anécdotas en aquel programa, transmitido en 2005.

Su visita a Panamá

Precisamente gracias a su amistad con Durán, Maradona viajó en 2002 al Istmo.

Maradona llegó de forma sorpresiva en junio de ese año a Panamá por primera vez.

El 10 visitó el Summit Golf & Resort, donde participó en una desestresante jornada de golf.

Maradona en una entrevista concedida a medios televisivos admitió que conocía la trayectoria de los hermanos Dely Valdés, especialmente la de Julio.

En 2018, cuando Maradona dijo que Panamá había entrado por la ventana al mundial de Rusia, Durán expuso que respetaba su opinión y que no lo iba a ofender.

Always in our hearts



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020