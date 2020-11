Diego Maradona, figuras mundiales lloran su muerte

La estrella de fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, exjugadores como Iker Casillas, Romario, Óscar “Cabezón” Ruggeri, Pelé y el expresidente Lula de Brasil, entre otros, lamentaron la muerte del astro artentino Diego Maradona.

El exdefensa internacional argentino Óscar Ruggeri, campeón con Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, lamentó la muerte del astro del fútbol este miércoles a sus 60 años en su residencia y la calificó como "un paro en el mundo".



"Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos", dijo Ruggeri en el canal ESPN.

"Dejame de joder, 60 años. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos", añadió el ahora columnista del canal deportivo.

Cristiano Ronaldo también mostró sus condolencias por el fallecimiento del argentino campeón del mundo en México '86

El portugués delantero del Juventus de Turín, calificó a Maradona, como "un mago sin igual".



"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un eterno genio. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual", afirma el exatacante del Real Madrid en sus redes sociales.

"Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, galletita. Nunca serás olvidado", indicó el portugués.

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y el Oporto y de la selección española campeona mundial y bicampeona de Europa, empleó una etiqueta en sus redes sociales para definir a Diego Armando Maradona; "#maradios"

"Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte #maradios", publicó el exguardameta madrileño en sus redes, empleadas también por un sinfín de personas del mundo del fútbol para mostrar su pesar.

Mientras que el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' afirmó que algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su "amigo" Diego Armando Maradona.

"Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", afirmó el tres veces campeón mundial y considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo en un mensaje que publicó en las redes sociales para lamentar la muerte del astro argentino.

"Aún hay mucho a ser dicho, pero por ahora, que Dios le de fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar con el balón juntos en el cielo", agregó el brasileño, que el mes pasado cumplió 80 años.

Pelé y Maradona, cuyas trayectorias no se cruzaron en las canchas, potenciaron la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina, así como las eternas discusiones sobre cuál fue el mejor del mundo.

Romário da Souza Faria, legendario delantero brasileño campeón del mundo en 1994, confesó que Diego Maradona, le trataba como un "hermano" y le apodaba 'Chapulín', en alusión al mítico personaje de la serie mexicana de los años 70 interpretado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

"Su paso por el mundo trajo mucha felicidad a su país y nos sedujo a todos. Nunca olvidaré las carcajadas entre nosotros. Nunca fue un adversario. Me llamaba Chapulín y me trataba como un hermano", dijo Romário en su cuenta de Twitter.

Maradona y Romário, seis años más joven que el astro argentino, coincidieron como rivales en varios encuentros de sus respectivas selecciones.

"Ya lo dije otras veces, de los jugadores que vi en el terreno de juego, él fue el mejor", cercioró el antiguo futbolista brasileño.

"Mi abrazo a los argentinos, a su familia. Qué tristeza. Va con Dios, hermano", finalizó

El exportero colombiano René Higuita lamentó el fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, su "ídolo y amigo", y aseguro que "los locos y diferentes a veces somos incomprendidos".

"Buen viaje al más grande de la historia", añadió Higuita, que marcó una época revolucionaria para el puesto de portero en las dos últimas décadas del siglo pasado, ya que solía salir jugando desde meta con los pies y luego se convirtió en un gran ejecutor de tiros libres y de penalti para marcar 39 goles en su carrera.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recordó el compromiso del argentino Diego Armando Maradona, con la "soberanía latinoamericana" y su solidaridad con "las causas populares".

El Consejo Superior de Deportes (CSD), LaLiga, sus clubes y la Federación Española de Fútbol (RFEF) se unieron este miércoles en el adiós a Diego Armando Maradona, con mensajes de recuerdo a una "leyenda de LaLiga" tras su paso por Barcelona y Sevilla y "uno de los mejores jugadores de toda la historia".