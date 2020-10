Djokovic está en cuartos de final del Roland Garros

El serbio Novak Djokovic alcanzó ayer los cuartos de final de Roland Garros por decimocuarta vez en su carrera tras imponerse al ruso Karen Khachanov por 6-4, 6-3 y 6-3 en dos horas y 23 minutos.

Versión impresa

El serbio, que no ha faltado entre los ocho mejores del Grand Slam de tierra batida desde hace 11 años, un récord absoluto.

Djokovic se planta en cuartos habiendo perdido solo 25, más de la mitad de ellos contra Khachanov, que le había ganado en la final del Masters 1.000 de Bercy de hace dos años.

El partido tuvo un aire de aquel, porque la lluvia obligó a cerrar el techo de París, aunque la pista dura se tornó en tierra batida y, en ese contexto, el ruso apenas pudo rivalizar.

El serbio, que busca su segundo título en Roland Garros y el 18 de su carrera, para situarse a uno de Rafa Nadal, parece lanzado y algo espoleado por la descalificación en Estados Unidos.

El español Pablo Carreño, que este lunes consiguió su segunda clasificación para cuartos de final de Roland Garros, aseguró que viene arrastrando problemas estomacales y señaló que tendrá que recuperarse antes de su próximo duelo contra el serbio Novak Djokovic si quiere tener opciones.



"Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago. Llevo un par de días raro, hoy un poco peor, he ido al medico, me ha medido la temperatura y estaba bien", dijo el tenista gijonés, que aseguró que trató de acelerar el partido contra el alemán Daniel Altmaier, al que acabó derrotando por 6-2, 7-5 y 6-2.

El español llamó a las asistencias al término del segundo set, en el que tuvo que remontar un 5-2 en contra.

VEA TAMBIÉN: Yoel Bárcenas, fichado a última hora por Girona



"Me han dado algo para las náuseas. En el tercer set me he encontrado mejor y he tratado de cerrar los puntos rápido, me he escapado, he jugado valiente y agresivo, no tenía otra opción", señaló.



Carreño se mostró esperanzado en poder recuperarse para el duelo contra Djokovic, reedición de los octavos de final del pasado Abierto de Australia, donde el serbio fue descalificado por una agresión a una jueza, su única derrota de la temporada.



"Contra Novak necesito estar al cien por cien, estando como hoy no tengo opción contra él. Necesito recuperarme. No voy a comerme la cabeza porque no me ayuda", dijo el asturiano, que en su primera participación en cuartos, en 2017 contra Rafa Nadal, tuvo que retirarse con problemas físicos.

El asturiano aseguró que Djkovic se está encontrando muy cómodo en esta pista, pero dijo que tiene sus opciones.