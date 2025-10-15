Dodgers buscará barrer la serie ante Cerveceros

Los Dodgers de Los Ángeles llegan a su casa, para recibir a los Cerveceros de Milwaukee, en el tercer partido de la serie por el banderín de la Liga Nacional.

Luego de ganar los dos primeros cotejos por 2-1 y 5-1, respectivamente. El equipo que dirige Dave Roberts, tiene la serie a su favor por 2-0 y se coloca a dos paridos para levantar el título nuevamente en la Liga Nacional.

El tercer juego se realizará este jueves (5:08 p.m. hora panameña) en el Dodgers Stadium. El cual será sede de tres partidos seguidos

Para este tercer partido, los Dodgers tendrán en la lomita a Tyler Glasnow, un lanzador que cuenta con toda la confianza del piloto Dave Roberts.

Por su parte, en los Cerveceros hay duda para el abridor de ese tercer partido, podría ser el colombiano José Quintana o Jacob Misiorowski.

El equipo de Los Ángeles, también anunció como su abridor para el cuarto partido ante los Cerveceros, que será Shobei Ohtani.