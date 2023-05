Doyle se mantiene al frente en Ruitoque

FLORIDABLANCA, SANTANDER, Colombia — Con una tercera ronda de 4-bajo par 66 el estadounidense Brendon Doyle aseguró en solitario el liderato del Colombia Classic presentado por Rocha Brothers, noveno evento de la temporada 2022-23 de PGA TOUR Latinoamérica.

Luego de 54 hoyos, el jugador de 27 años completa un score de 16-bajo par 194 y se separa por un golpe del canadiense Stuart Macdonald, quien también terminó el sábado con una tarjeta de 66 golpes.

El estadounidense Davis Shore firmó su mejor score de la semana, un 63, que lo catapultó hasta un empate por el tercer lugar. En esa misma ubicación, con global de 13-bajo par, aparece su compatriota Walker Lee (65) y el argentino Andrés Gallegos (65).

El top-10 lo cierran en un empate por el sexto lugar un grupo de seis jugadores, cada uno con global de 12-bajo par 198. Ellos son los estadounidenses Chandler Blanchet (64), Austin Hitt (67) y Roland Massimino (65), el canadiense Myles Creighton (64), el argentino Jaime López Rivarola (64) y el mexicano Luis Gerardo Garza (67).

El otro líder de los primeros 36 hoyos de juego, el colombiano Juan Pablo Luna no pudo mantener su posición y con una ronda de 72 golpes descendió hasta un empate por el puesto 15. A la ronda final el cafetero llega con un total de 10-bajo par. A continuación, los resultados de los cuatro colombianos que superaron el corte del Colombia Classic.

La tercera ronda tuvo una suspensión por actividad eléctrica sobre las 12:20 p.m. Los jugadores tuvieron que esperar dos horas para retomar sus recorridos. A pesar de esta suspensión, la jornada concluyó sin inconvenientes y todo quedó listo para el domingo en Ruitoque Golf Country Club.

“Pegué muy bien en los momentos claves de la ronda. En la ida aproveché para hacer birdies en los par-5s y en la vuelta también me di buenas oportunidades. Aunque hice un bogey, este no me afectó en lo absoluto. Estoy muy contento con mi juego esta semana”, sostuvo Doyle, quien se hizo profesional en 2018.

En su presentación de sábado, Doyle aprovechó los dos par-5s del 7 y 9 para firmar sus primeros birdies del día. En la vuelta registró un solo bogey en el 14 pero que fácilmente pudo contrarrestar con birdies al 11, 14 y 18, este último clave para otorgarle el liderato.

“En el segundo tiro del 18 no podía ver bien porque ya estaba oscuro, pero me voy contento con el birdie. Mañana trataré de jugar tiro a tiro y esperemos que las cosas salgan bien para mí”, sostuvo Doyle, quien esta semana juega su torneo No. 29 en PGA TOUR Latinoamérica.

Doyle ha tenido una temporada llena de altas y bajas; en sus primeros cuatro torneos falló el corte, pero culminó esa mala racha con un empate por el puesto 41 en el Roberto de Vicenzo Memorial 100 años. El mejor resultado hasta el momento para el estadounidense ha sido un empate por el puesto 17 en el Diners Club Perú Open.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La ronda final iniciará a las 7:10 a.m. con todos los jugadores saliendo por el tee del 1. El último grupo saldrá a disputar su recorrido a las 11 a.m. hora local.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!