Duncan sobre la dirigencia del basket: 'No hay iniciativa'

El baloncesto panameño pasa una crisis deportiva, se extraña los años de glorias del deporte del aro y el balón, esto se debe que "no hay iniciativa" por la actual dirigencia que encabeza Jair Peralta, expresó el extécnico y exmiembro del seleccionado panameño, Vicente "Gallo" Duncan.

El también "coach" agregó que no recuerda un verdadero "campeonato nacional de categorías menores" que represente a las distintas provincias del país, que el torneo se realice con jugadores propios de cada provincia, para poder obtener un "grupo élite", concentrarlos y desarrollarlo, pensando en el futuro del baloncesto panameño, explicó.

Que se realice campeonatos nacionales que identifique a los jugadores con su provincia natal, colegio, barrio, universidad, que brinde sentido de pertenencia, eso no se ha hecho, apuntó.

Duncan agregó que tenemos una dirigencia que "cree que se las sabe todas", pero realmente no está desarrollando el baloncesto, nuestro torneo profesional (LPB) es muy corto, solo unos meses y quiénes juegan, no se puede desarrollar este deporte, dijo.

Recientemente, Panamá no participó en el clasificatorio camino al Preolímpico de Baloncesto que se realizó en Argentina entre el 14 y 20 de agosto, donde el quinteto nacional debía enfrentar en el Grupo A, a las selecciones de Argentina, Bahamas y Cuba en el Estadio Ciudad de Santiago del Este, en el país sudamericano, pero no se asistió alegando la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), problemas económicos, según se informó.

Más allá de los problemas económicos, no se fue al "Clasificatorio para el Preolímpico, porque no se tenía equipo", sostuvo Duncan, y reiteró que esto se debe por que no se desarrolla las categorías menores en Panamá.

De desarrollarse las categorías menores en Panamá, se tendría alternativas, jugadores, agregó el también exseleccionado panameño de baloncesto.

Duncan, explicó que un "atleta no tiene límites de desarrollo", lo puede hacer, pero si no tienes las herramientas no los vas a hacer crecer, con una dirigencia que "no ha hecho nada" para el desarrollo del baloncesto, reiteró el coach.

La dirigencia actual ha dejado todo en las manos de las "escuelitas de baloncesto" que añadió no es malo, pero ellos (Fepaba) deben "tener iniciativa" con campamentos a nivel nacional, para desarrollar el baloncesto en diferentes edades y no se ha hecho, reiteró Duncan.